港股跌575點 阿里健康瀉半成｜持續更新
美國股市於周三（5日）復市，受到聯儲局於6月議息會議紀要中顯示，與會者傾向繼續加息，拖累三大指數均低收，其中道指跌逾百點。亞太區股市今日（6日）早段相當疲弱，其中日本股市挫約400點，失守33000點大關。
【13:33】
港股維持逾500點跌幅，最新報18535點，跌575點，國指跌225點，報6264點，科指跌93點，報3922點。
阿里健康（9988）跌5%，百威亞太（1876）跌4.8%。
【12:21】
港股半日跌近600點，並處於18500點邊緣。醫藥股﹑消費股及濠賭股均成為投資者沽貨對象。
恒指最新報18522點，跌587點，國指跌230點，報6259點，科指跌94點，報3921點，成交額為530.8億元。
醫藥股成為投資者沽貨對象，京東健康（6618）跌5.2%，阿里健康（0241）跌5.4%，平安好醫生（1833）跌4.2%。藥明生物（2269）跌3.1%，中生製藥（1177）跌2.6%。
內需及消費股同樣受壓，百威亞太（1876）跌4.6%，潤啤（0291）跌3.9%，海底撈（6862）跌4.6%。
體育用品股下挫，李寧（2331）跌4.7%，安踏（2020）跌4.4%，特步（1368）跌4.4%。
科技股方面，阿里（9988）跌2%，騰訊（0700）跌2.3%，美團（3690）跌3.4%，小米（1810）跌0.5%，京東（9618）跌3.6%。
內房股向下，龍湖（0960）跌4.3%，越秀（0123）跌2.6%，融創（1918）跌5.1%，雅居樂（3383）跌3.3%。
【11:31】
港股跌幅進一步擴大，一度瀉逾600點，恒指最新報18537點，跌572點，國指跌225點，報6264點，科指跌93點，報3923點。
京東健康（6618）﹑新奧能源（2688）﹑阿里健康（0241）﹑金沙（1928）均跌逾4%。
內需股受壓，百威（1876）及海底撈（6862）均跌3.5%。
【10:57】
港股跌幅擴大，恒指最新報18701點，跌409點，國指跌158點，報6331點，科指跌38點，報3978點。
上季收入按年跌逾6成的東方海外（0316）跌4.2%，金沙（1928）跌3.7%，安踏體育（2020）跌3.5%，李寧（2331）跌3.5%。
【10:10】
港股跌幅收窄，恒指最新報18952點，跌158點，國指跌67點，報6422點，科指轉升23點，報4040點。
【09:37】
港股維持逾200點跌幅，最新報18893點，跌217點，國指跌97點，報6392點，科指跌5點，報4011點。
【09:25】
恒指低開269點，失守19000點，最新報18840點，國指跌121點，報6368點，科指跌39點，報3977點。
阿里（9988）跌1.1%，騰訊（0700）跌1%，美團（3690）跌1.2%，小米（1810）跌1.1%，京東（9618）跌1.3%。
滙豐（0005）升0.2%，友邦（1299）跌1.5%。
中海油（0883）逆市上揚，最新報11.72元，升0.5%。