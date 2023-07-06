遊日懶得帶行李？　日本航空推「租衣服務」　費用最多380元

去旅行開心，但出發前執行李令人傷腦筋。原因在於如何減少攜帶行李的重量。為減輕旅客行李重量，有日本航空公司推出租衫服務，讓航班得以減少負重，更可以降低不排放量。

綜合媒體報道，日本航空（JAL）與當地五大商社之一的住友商事（Sumitomo Corp.）推出一項名為「Any Wear, Anywhere」的租衫服務，鼓勵減少行李數量，以降低飛行的碳排放。



報道指，用戶需在出發前1個月前登記航班資訊、停留日本的時間、季節及身高尺寸等，隨後日航會透過住友商事，將乘客預訂的衣服在指定日期送到下榻酒店。

費用方面，將視乎不同的衣服及數量而定，約4,000日圓至7,000日圓（約216至380元），每人最多可以租8套及兩個星期，款式分為Casual及Smart Casual。

租衫服務至明年8月

該項服務從今年7月5日起到2024年8月為止，僅適用於搭乘日航班機的旅客，若服務反應熱烈，住友商事也會考慮擴展至「寰宇一家」（One world）聯盟的其他航空公司。

日航又提到，以東京飛往紐約航班為例，每減少1公斤貨物重量，減少的燃油消耗能降低0.75公升的二氧化碳排放量。