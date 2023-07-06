長實稱已收購CSH 75%以上股權　CSH將申請撤銷倫敦交易所上市地位

長實（1113）早前宣布對英國社會房地產投資信託基金全面收購Civitas Social HousingPLC（CSH）提出全購。公司指出董事會宣佈，自收購要約被宣佈為無條件起，競投公司已接獲更多對收購要約的接納，現時已取得目標公司75%或以上之表決權。

公司指出競投公司將會（i）要求目標公司向英國相關監管機構申請撤銷目標公司股份在倫敦證券交易所交易及上市地位，預期有關撤銷地位將於2023年8月4日生效；以及（ii） 當收購要約結束前競投公司已收購目標公司90%或以上之表決權時，行使其權利強制收購尚未接納收購要約之餘下目標公司股份。

根據英國收購守則之規定，收購要約將一直開放可供接納，直至另行通知收購要約結束為止。

長實特別項目總監趙汝成表示：「我們欣然公佈已取得近百分之九十 Civitas Social Housing PLC 已發行股本，對所有持份者而言均為理想的進展。有關收購要約將繼續維持開放之同時，集團將啟動撤銷Civitas Social Housing PLC上市地位的程序。」