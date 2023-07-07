恒指跌幅擴至逾200點　新奧能源瀉6%｜持續更新

美國聯儲局繼續採取較鷹派貨幣政策持續升溫，拖累美國三大指數於周四（6日）低收，其中道指挫逾300點兼失守34000點。亞太區股市今日（7日）早段仍處於弱勢，日本及澳洲股市均向下。商品市場方面，油價及金價於亞洲交易時段變化不大。



【10:13】

港股跌幅擴大至203點，最新報18329點，國指跌82點，報6185點，科指跌88點，報3860點。

新奧能源（2688）跌6.1%，最新報86.25元，李寧（2331）跌3.9%。

【09:46】

港股跌幅擴大，恒指最新報18344點，跌188點，國指最新報6191點，跌77點，科指最新報3875點，跌73點。

中升（0881）跌3%，新奧能源（2688）跌2.6%，紫金（2899）跌1.9%。

【09:25】

恒指最新報18435點，低開97點，國指最新報6229點，低開39點，科指最新報3915點，低開33點。

阿里（9988）高開1%，騰訊（0700）見1個月低位，最新報323.2元，跌1.1%，美團（3690）跌1.3%，小米（1810）跌0.7%。

滙豐（0005）低開0.7%，友邦（1299）低開0.3%。

比亞迪（1211）低開0.3%。