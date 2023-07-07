阿里股價抽升逾半成　港股跌幅收窄　收復18400點｜持續更新

美國聯儲局繼續採取較鷹派貨幣政策持續升溫，拖累美國三大指數於周四（6日）低收，其中道指挫逾300點兼失守34000點。亞太區股市今日（7日）早段仍處於弱勢，日本及澳洲股市均向下。商品市場方面，油價及金價於亞洲交易時段變化不大。



【13:48】

阿里（9988）旗下螞蟻有傳被內地罰款80億元人民幣，更指內地當局最新今日公布有關罰則。受到消息刺激，阿里股價抽升5.4%，最新報85.9元。

恒指最新報18484點，跌48點，國指最新報6243點，跌25點，科指最新報3932點，跌16點。

【12:29】

港股延續上日跌勢，今早失守18500點，其中燃氣股成為投資者沽貨對象。

恒指最新報18341點，跌191點，國指跌87點，報6181點，科指最新報3870點，跌78點，成交額452.5億元。

新奧燃氣（2688）跌8.2%，中午收市報84.35元，中國燃氣（0384）跌2.4%，潤燃（1109）跌1.7%。

體育用品股方面，李寧（2331）跌3.9%，安踏（2020）跌2.2%，特步（1368）跌2.2%。

科技股方面，美團（3690）跌1.5%，阿里（9988）逆市升1.3%，騰訊（0700）跌1.3%，京東（9618）跌1.6%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.4%。

【10:13】

港股跌幅擴大至203點，最新報18329點，國指跌82點，報6185點，科指跌88點，報3860點。

新奧能源（2688）跌6.1%，最新報86.25元，李寧（2331）跌3.9%。

【09:46】

港股跌幅擴大，恒指最新報18344點，跌188點，國指最新報6191點，跌77點，科指最新報3875點，跌73點。

中升（0881）跌3%，新奧能源（2688）跌2.6%，紫金（2899）跌1.9%。

【09:25】

恒指最新報18435點，低開97點，國指最新報6229點，低開39點，科指最新報3915點，低開33點。

阿里（9988）高開1%，騰訊（0700）見1個月低位，最新報323.2元，跌1.1%，美團（3690）跌1.3%，小米（1810）跌0.7%。

滙豐（0005）低開0.7%，友邦（1299）低開0.3%。

比亞迪（1211）低開0.3%。