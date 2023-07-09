刁佬夜蒲實錄三︰夜場牛腩河一碗過千　豪客贏得青樓薄倖名｜刁佬

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刁佬的專欄一直視教育讀者為己任，一連兩期講咗夜蒲界見聞，當然要同大家分享下在縱情聲色犬馬之時，不忘風流倜儻，更要小心，尊重自己尊重別人。

好多雅仕一訪青樓，覺得自己花錢便是大爺，對各位專業人仕們不尊重，自己想點就點。現今整容風氣盛行，常見位置有鼻、眼、腮骨等，仲有咩位置，大家應該熟過我。刁佬曾經目擊一位內地雅仕，好想深入探究小姐的鼻到底有幾真，喺間房度走來走去，好似人哋撲蝶一樣，一俾佢捉到就會不斷扭美人個鼻。大佬，個鼻就算係真，咁大力扭都會整親，如果係整嘅，就直頭係犯緊刑事毁壞，破壞緊人哋嘅生財工具。其實如果介意整容嘅，一早聲明唔要人造人咪得，何必做得咁粗鄙丟人眼前。

不過除咗客戶有唔少有趣的行為藝術，夜場亦都經常出現千王之王，夜場少不了酒水，食物一般較少，除咗小食以外，如果要食其他物品，一般都係叫外賣，夜場代支，買單時俾返錢，所以刁佬曾經見過成千蚊碗嘅牛腩河。至於酒水套餐經常買三送一或者買二送一，各位兄弟一高興就飲哂，自然又要再開，途中不少兄弟冧低，亦有人借尿循走人。有時未飲完的酒當然擺低喺度，唔通打包返屋企咩？但下次再去，店家就話已經飲哂，畀邊個飲哂？當然係你班朋友飲哂，所以刁佬奉勸大家，橫掂都係俾人飲晒，不如幫啲兄弟飲咗佢。

刁佬曾經試過最後埋單，夜場酒水貴就理所當然，但發現飲咗八千幾蚊的礦泉水，真係沖涼都用唔到咁多，奉勸各位無論幾醉都好，都要留返一個清醒嘅兄弟去查單。當大家醉到咁上下，安靜的朋友會自己坐埋一邊訓，要走既亦走咗，嘔既亦會自已死開。不過朋友之中擁有不少行為藝術家，經常飲完酒就打爛電視機，其實酒醉三分醒，仲有咁大部電視要打爛一啲都唔容易，真係唔明佢受咗啲乜嘢委屈，清醒嘅時候好人好姐，一飲醉就打爛人哋啲嘢，即使賠錢都阻住人哋做生意，何必呢。

刁佬傾刁自然同不少城中富豪與公子哥兒落夜場，三九唔識七，大家都唔係好熟，有名有姓既富豪同公子自然十分拘謹。不過食完支雪茄，飲多兩杯酒，大家自然放鬆，呢個時候你就知道富豪同公子開始信任你啦。查實將相本無種，鹹濕亦不分貧賤，大家一齊飲酒後，就發現大家都只係一班鹹濕麻甩佬。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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