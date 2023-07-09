美警告金融界　嚴防俄以港作軍需交易平台　勿謂言之不預｜伽羅華

《日經亞洲》上周四發表一篇撼動香港金融市場的報道，內容稱美國財政部三名官員上月訪港，與香港金融管理局、金融機構和專業服務團體等代表會面，會上美方敦促需要採取更嚴格手段，遏制美國製造技術及軍需流入俄羅斯，報道暗指美方或對違規的金融公司採取執法行動，有「勿謂言之不預」的警告意思。

三名官員來自美國財政部恐怖主義融資和金融犯罪部門，會面時間是6月15至16日，剛好是美國國務卿布林肯訪華之前兩三日，與會者包括滙豐銀行、渣打銀行、中銀香港、金管局和國際反洗錢組織ACAMS的代表均出席會議，會上美方不但敦促本港業界需要加大力度遏制美國先進技術從香港流入俄羅斯，而且白紙黑字列出被禁輸俄的商品清單，從半導體設備、飛機，直升機到無人機零件等九大專項，要求與會代表認真把關。上述清單都是美國財政部及商務部於5月19日共同擬定禁止輸俄的擴充版本，也是美國從俄烏戰場回收的俄國武器發現使用的外國部件。

俄羅斯受西方全面制裁，不得不向中國尋求進口商品，其中部分是軍民兩用的系統部件，例如無人機及運輸設備，近期《華爾街日報》引用俄羅斯海關數據，顯示中國企業向俄羅斯出口軍需技術及產品，當中有國防企業保利科技、中國航空技術國際、中國天利航空科技實業、Fujian Nanan Baofeng Electronic Co.及大疆公司（DJI），除了DJI被美方列入黑名單、但尚未被制裁外，其餘已經在美方制裁名單中上榜。

DJI被美方列入黑名單、但尚未被制裁。（中關村在線提供）

美方官員飛港當面攤牌要求把好關

從性能及技術先進程度來劃分軍民用途，界線一直模糊不清，容易讓港府官員及參與交易的金融服務界矇混過關，需要有清晰指引讓業界有所依循，今次財政部官員直接飛港，向本港業界發出最後通諜，對金融界有震攝效果，就算不被剔出SWIFT體系，單是罰款已經讓違規的金融機構瀕臨破產。另外，這篇報道刊發時間剛好選在美國財長耶倫訪華當下，有為其訪華施壓中方造勢，中方也不示弱，7月3日宣布從下月1日起限制半導體兩種關鍵材料鎵與鍺的出口限制，藉此增加談判籌碼。

今次出口限制涉及鎵與鍺、以及30多種相關金屬材料，據悉中方可能採取美方模式，就是所有受限出口商品需要向中國商務部取得特別許可證，通過這樣手段，中方可向禁運半導體產品及設備輸華的國家採取反制手段，例如美國、荷蘭、台灣及日本等。

鎵與鍺是晶元製造、5G通信基站、電動車、軍事工業如雷達、高功率鐳射器和間諜衛星等關鍵材料，中國在供應這種高科技金屬有主導地位。去年中國約佔全球鎵產量98%，中國海關數字顯示，該國出口94公噸鎵，按年上升兩成五，另中國控制全球鍺產能的六成八。

生產鎵鍺高耗能高污染 歐美轉為依賴中國出口

單質鎵不存在自然界，而是以氮化鎵或砷化鎵等化合物存在，它也是鋁土礦加工鋁和鋅礦石的副產品，而且生產鎵與鍺涉及能源密集且污染嚴重的制程，以往歐美業界因成本高昂轉移依賴中國供應。據Precedence Research數據，去年使用氮化鎵的晶元銷售額為24.7億美元，預計到2030年將攀升至193億美元。另Research and Markets數據則顯示，用砷化鎵生產的晶片預計將從去年的14億美元增長到2030年的34億美元。

根據美國地質調查局的資料，從2018年至2021年期間，美國約有53%的鎵是從中國進口，但自從美國對中國鎵徵收更高關稅後，2019年進口量大減，但仍佔一定比例。

中方限制半導體關鍵原材料的確會造成全球供應鏈短暫失衡，預計價格會稍為向上，然後是市場觀望中方限制出口的寬緊程度再作供應鏈重組的部署，從以往經驗，除非你能生產沒有任何替代品的產品，又或是能夠嚴格執行差異化對待，才能對有意打擊的商業實體有不利影響，否則這類貿易保護手段如同「雙刃劍」，更大可能是損害自身的商業利益。

2021年中國政府實施向澳洲進口煤炭禁令，初期令澳洲直接輸華的煤炭按年下跌85%。﹙路透社﹚

禁止向澳進口優質煤 卻如雙刃劍遭反噬

經典例子包括2021年中國政府實施向澳洲進口煤炭禁令，初期令澳洲直接輸華的煤炭按年下跌85%，但實際上中國以超高價間接從澳洲進口煤炭，或是其他地區如印尼將本身次質的煤炭售與中國，並由澳洲進口高質煤填補，變相讓中國當了寃大頭，近期中方為了向澳方示好，今年初已單方面取消該項禁令。

事實上，西方早已擔心中國有可能禁運半導體關鍵材料或稀土金屬，作為反制手段，目前全球業界在鎵與鍺等庫存大致可維持一年，而且中國有意反制的國家以美荷台日為主，而且出口這類戰略性原材料，對外匯面臨枯竭的中國非常重要，它不可能完全禁運所有國家。據了解，德國與法國可能是少數有機會取得供應的國家，也是中方希望藉限制出口誘使法德不要與美方走得太近，但卻做成這項反制手段一大漏洞。

無論如何，限制半導體材料出口只有短期效果，長期而言，將會推動外國廠商加快供應鏈的多元化，並將生產遷出中國，即所謂西方經常掛在口邊的「去風險化」，屆時對中方半導體制造更可能得不償失。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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