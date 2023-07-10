恒指高收逾百點卻未收復18500點　阿里升逾3%　成交卻縮至783億元

阿里（9988）旗下螞蟻上周五（7日）被內地監管機構罰款逾71億元人民幣，外界視為螞蟻已完成為期逾2年的整改。另一方面美股三大指數於上周五均低收。亞太區股市方面，今日（10日）早段仍偏軟，其中日股正在拉鋸。



【16:21】

港股高收，可是在成交再次不足800億元情況下，大市上升動力明顯不足，只能高開低走，並且暫未收復18500點。

恒指收市報18479點，升114點，國指升36點，報6235點，科指升43點，報3945點，成交額為783億元。

阿里（9988）為今日市場人士焦點，收市報87元，升3.2%，阿里健康（0241）升4.1%，阿里影業（1060）升4.9%。

燃氣股反彈，新奧（2688）重上90元，收市報90.25元，升6.4%，潤燃（1193）升2%，中燃氣（0384）升0.4%。

科技股方面，騰訊（0700）升0.7%，報328.8元，美團（3690）升1.7%，小米（1810）跌1.3%，京東（9618）升1.7%。

地產股方面，長實（1113）升0.4%，新地（0016）跌1.6%，新世界（0017）跌1%。

【15:04】

上證指數3203點，升7點，深成收市報10942點，升54點，滬深300指數收市報3844點，升18點，創業板指數收市報2198點，升29點。

亞太區股市低收，日股跌198點，報32189點，台股跌11點，報16652點，韓股跌6點，報2520點。

港股方面，最新升131點，港股最新報18497點，國指升39點，報6238點，科指升45點，報3946點。

【13:07】

恒指最新報18475點，升109點，國指升30點，報6229點，科指升34點，報3935點。

【12:25】

港股反彈，在阿里（9988）及新奧燃氣（2688）等成份股帶動，大市重上18500點。

恒指中午收市報18509點，升143點，國指升43點，報6241點，科指升48點，報3950點，成交額為450億元。

新奧半日揚5.7%，報89.65元，中燃氣（0384）升0.5%，潤燃（1193）升2.6%。

阿里升3.2%，報87元，騰訊（0700）升1.5%，美團（3690）升2.2%，小米（1810）跌1.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.1%，港交所（0388）逆市下跌，險守280元，最新報280.8元。

地產股方面，恒地（0012）升0.2%，新地（0016）跌2.1%，新世界（0017）跌1.4%。

【11:16】

恒指升幅收窄，最新報18521點，升155點，科指升52點，報3953點，國指升48點，報6247點。

阿里健康（0241）升5.1%，京東健康（6618）升4.3%。

【09:51】

恒指最新報18685點，升319點，國指升111點，報6310點，科指最新報85點，報3986點。

體育用品股上揚，中國動向（3818）升1.7%，李寧（2331）升3.3%，安踏（2020）升2.8%，特步（1368）升3.8%。

【09:29】

恒指最新報18747點，高開381點，國指高開135點，最新報6334點，科指最新報4004點，高開103點。

阿里今早最新報88.95元，高開5.5%。騰訊（0700）最新報333.8元，高開2.2%，美團（0700）高開3%，報122.7元。

滙豐（0005）高開1.2%。