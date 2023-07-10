阿里健康飆逾半成　港股升幅收窄至155點｜持續更新

阿里（9988）旗下螞蟻上周五（7日）被內地監管機構罰款逾71億元人民幣，外界視為螞蟻已完成為期逾2年的整改。另一方面美股三大指數於上周五均低收。亞太區股市方面，今日（10日）早段仍偏軟，其中日股正在拉鋸。



【11:16】

恒指升幅收窄，最新報18521點，升155點，科指升52點，報3953點，國指升48點，報6247點。

阿里健康（0241）升5.1%，京東健康（6618）升4.3%。

【09:51】

恒指最新報18685點，升319點，國指升111點，報6310點，科指最新報85點，報3986點。

體育用品股上揚，中國動向（3818）升1.7%，李寧（2331）升3.3%，安踏（2020）升2.8%，特步（1368）升3.8%。

【09:29】

恒指最新報18747點，高開381點，國指高開135點，最新報6334點，科指最新報4004點，高開103點。

阿里今早最新報88.95元，高開5.5%。騰訊（0700）最新報333.8元，高開2.2%，美團（0700）高開3%，報122.7元。

滙豐（0005）高開1.2%。