滙豐One吸六成港千禧客　首季投資回報可高達2.8萬元

滙豐One面世踏入三周年，協助千禧客戶財富規劃。截至2023年5月，每十位年屆18至34歲的香港千禧世代，就有六位為滙豐的客戶。在投資回報方面，滙豐One 18至25歲投資回報最高的5%客戶，他們在今年首季的投資利潤中位數達28,000元，為他們平均月薪的1.4倍。而他們戶口內儲蓄與投資的分配比例為1：1.65，相比投資回報最差的5%客戶比例僅為1：1。



另外，投資回報最高的5%客戶，有超過七成曾透過滙豐流動理財應用程式（HSBC HK APP）內的「個人預算」設立每月預算。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，滙豐One的新客戶，可享有10萬元的一年癌症保障，協助他們防患於未然，體現滙豐One全方位的理財服務和價值。

滙豐One新客戶享一年癌症保障

滙豐One今年繼續推出年度市場推廣活動及新客戶優惠，包括將「滙豐Trade25」的合資格年齡延伸至26至35歲客戶，加入後可享一世零佣及免平台服務費交易港股、美股和中國A股，務求讓更多千禧世代享受「高性價比」的數碼化銀行服務。

滙豐並特意夥拍ERROR成員何啟華（阿Dee）聯同「阿Dee 2.0」梁浩朗首度合作拍攝廣告，展示滙豐低門檻而高性價比的理財投資體驗。