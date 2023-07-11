港股升幅擴至逾300點 濠賭股彈出 銀娛飆4.1%｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國股市於周一（10日）高收，其中道指升逾200點。今日（11日）亞太區股市早段承接美股升勢，其中日股升逾200點，韓股升逾1%。商品市場方面，油價及金價於亞洲交易時段均輕微上揚。
【11:17】
港股升幅擴大至逾300點，恒指最新報18785點，升306點，國指升105點，報6340點，科指升93點，報4038點。
申洲國際（2313）升5.2%。
濠賭股表現突出，銀娛（0027）升4.1%，金沙（1928）升3.3%，永利（1128）升5.6%，澳博（0880）升2.7%。
【09:47】
港股維持逾百點升幅，最新報18629點，升149點，國指升55點，報6290點，科指升47點，報3992點。
內房及物管股獲支持，碧桂園（2007）升6%，碧桂園服務（6098）升4.9%，龍湖（0960）升4.6%。
【09:25】
恒指最新報18671點，高開191點，國指最新報6310點，高開75點，科指最新報4011點，高開66點。
阿里（9988）最新報88.5元，高開1.7%，騰訊（0700）最新報332.6元，高開1.2%，美團（3690）最新報124元，高開2.4%。
滙豐（0005）最新報60.95元，平開，友邦（1299）最新報77.6元，高開1.2%。
內房股方面，碧桂園（2007）最新報1.54元，高開3.4%，龍湖（0960）高開3.2%。