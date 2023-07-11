ATMX高收 濠賭股攀升 恒指全日升180點
美國股市於周一（10日）高收，其中道指升逾200點。今日（11日）亞太區股市早段承接美股升勢，其中日股升逾200點，韓股升逾1%。商品市場方面，油價及金價於亞洲交易時段均輕微上揚。
【16:43】
港股延續升勢兼收復18600點，不過交投仍然淡靜，全日成交額略多於800億元。
恒指收市報18659點，升180點，國指升60點，報6295點，科指升57點，報4003點，成交額為839億元。
濠賭股表現突出，銀娛（0027）升4.3%，收市報52.2元，金沙（1928）升3.1%，永利（1128）升4.9%，澳博（0880）升1.8%。
工業股上揚，申洲（2313）升3.5%，收市報79.15元，創科實業（0669）升4.1%。
科技股方面，阿里（9988）升2%，報88.75元，騰訊（0700）升1.5%，美團（3690）升0.7%，小米（1810）升2.1%。
金融股方面，滙豐（0005）跌0.3%，報60.75元，友邦（1109）升1.1%。
【15:09】
內地股市高收，上證收市報3221點，升17點，深成收市報11028點，升85點，滬深300指數收市報3869點，升25點，創業板指數收市報2216點，升17點。
亞太區股市方面，日股升13點，報32203點，台股升246點，報16898點，韓股升44點，報2562點。
港股方面，恒指收市報18738點，升259點，國指升82點，報6317點，科指升76點，報4021點。
【12:36】
港股繼續反彈，並一度重上18800點，工業股今日獲投資者追捧。
恒指中午收市報18761點，升282點，國指升94點，報6329點，科指升81點，報4026點，成交額429億元。
工業股今早表現理想，創科（0669）升5%，申洲（2313）升4.6%。
內房股上揚，碧桂園（2007）升1.3%，龍湖（0960）升1.6%，中海外（0688）升0.5%。
濠賭股獲追捧，銀娛（0027）升4.6%，金沙（1928）升4.2%。
科技股方面，阿里（9988）延續上日升勢，中午收市報88.65元，升1.9%，騰訊（0700）升1.6%，美團（3690）升1.7%。
【11:17】
港股升幅擴大至逾300點，恒指最新報18785點，升306點，國指升105點，報6340點，科指升93點，報4038點。
申洲國際（2313）升5.2%。
濠賭股表現突出，銀娛（0027）升4.1%，金沙（1928）升3.3%，永利（1128）升5.6%，澳博（0880）升2.7%。
【09:47】
港股維持逾百點升幅，最新報18629點，升149點，國指升55點，報6290點，科指升47點，報3992點。
內房及物管股獲支持，碧桂園（2007）升6%，碧桂園服務（6098）升4.9%，龍湖（0960）升4.6%。
【09:25】
恒指最新報18671點，高開191點，國指最新報6310點，高開75點，科指最新報4011點，高開66點。
阿里（9988）最新報88.5元，高開1.7%，騰訊（0700）最新報332.6元，高開1.2%，美團（3690）最新報124元，高開2.4%。
滙豐（0005）最新報60.95元，平開，友邦（1299）最新報77.6元，高開1.2%。
內房股方面，碧桂園（2007）最新報1.54元，高開3.4%，龍湖（0960）高開3.2%。