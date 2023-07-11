HK Express免費機票今日上午10時30分開搶　準備3項資料｜附攻略

香港快運（HK Express）從今日（11日）起至24日，以先到先得方式，向通常居住於香港人士免費送出21,626張由香港國際機場贊助的免費來回機票。搶機票會從上午10時30分開始，該公司提醒有意參與的市民想快人一步搶到心儀目的地的機票，請先準備好以下3項資料！旅遊證件上顯示的全名、出生日期，聯絡電郵及電話，以及信用卡。



HK Express免費派機票亞洲城市名單

旅客可以香港機場出發，乘搭直航航班到訪19個亞洲城市，包括東京（成田）﹑東京（羽田）﹑大阪（關西）﹑福岡﹑名古屋﹑高松﹑鹿兒島﹑沖繩﹑首爾（仁川）﹑釜山﹑濟州﹑曼谷﹑布吉﹑清邁﹑峴港﹑芽莊﹑台北﹑台中及高雄的來回機票。

HK Express搶機票攻略/步驟

想獲得有關機票，要記住以下步驟﹕首先在活動網站的指定搜索欄選擇航點﹑旅遊日期。第二步是選擇心儀航班，並填寫乘客資料以確認參加資格。第三步是加購航班相關產品（寄艙行李限額﹑座位﹑機艙餐飲，以及U-first優先服務），確認機票細項及繳付稅費﹑附加費及其他費用。完成訂單後，將收到行程確認電郵。

相關機票由機管局贊助，不包括相關稅項﹑附加費及其他收費。旅客須自行承擔有關費用。機票會以先到先得方式送出，並以系統紀錄為準。