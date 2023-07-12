港股三連升累彈近500點　ATM齊高收　B站飆6%表現跑贏同業

美國三大指數於周二（11日）高收，其中道指勁升逾300點，重上34200點。亞太區股市方面，日股今早受到日圓續反彈拖累而大挫逾300點，跌穿32000點關口，韓國股市則輕微下跌。



【16:44】

港股三連升，累計升幅近500點。科技股今日普遍上揚，成為大市上升動力。

恒指收市報18860點，升201點，國指升82點，報6377點，科指升78點，報4081點，成交額為838億元。

科技股高收並為升市功臣，人稱B站的嗶哩嗶哩（9626）升6%，美團（3690）升4.3%，騰訊（0700）升1.7%，阿里（9988）升1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.1%，友邦（1299）升1.4%，港交所（0388）升1.5%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌1.1%，長汽（2333）升0.2%。

油股獲追捧，中海油（0883）升2.4%，中石油（0857）升1.8%。

【15:22】

內地股市低收，上證收市報3196點，跌25點，深成指數收市報10919點，跌109點，滬深300指數收市報3843點，跌26點，創業板指數收市報2196點，跌19點。

【14:52】

日股跌259點，收市報31943點，台股升63點，收市報16962點，韓股升12點，報2574點。

港股方面，恒指最新報18802點，升142點，國指升61點，報6357點，科指升4062點，報59點。

【13:30】

港股升幅午後略為收窄，恒指最新報18852點，升192點，國指升90點，報6386點，升90點，科指升84點，報4087點。

美團（3690）升4.8%，中石油（0857）升2.9%。

【12:26】

港股繼續上揚，科技股更是大市上升動力。

恒指中午收市報18875點，升215點，國指升101點，報6396點，科指升98點，報4101點，成交額為472.6億元。

科技股表現理想，阿里（9988）升1.9%，騰訊（0700）升1.8%，美團（3690）升4.3%，百度（9888）升3.2%，嗶哩嗶哩（9626）（B站）升7.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.3%，友邦（1299）升0.9%，港交所（0388）升1.8%。

工業股方面，申洲國際（2313）升2.8%。

消費股上升，安踏（2020）升1.9%。

【11:09】

嗶哩嗶哩（9626）（B站）升幅一度擴大至9.2%，最新報125.1元，升7.2%。百度（9888）升3.1%。

【10:48】

港股升幅進一步擴大，恒指最新報18905點，升245點，國指最新報6402點，升107點，科指升98點，報4101點。

百度（9888）及美團（3690）升幅均超過3.5%，聯想（0992）及申洲（2313）分別升3.2%及3.1%。

【10:08】

港股升幅一度擴大至逾200點，最新報18836點，升176點，國指升85點，報6380點，科指升83點，報4087點。

美團（3690）升3.1%，百度（9888）升2.9%，中海油（0883）及港交所（0388）均升2.5%。

【09:20】

恒指最新報18797點，高開137點，國指最新報6359點，高開63點，科指最新報4048點，高開45點。

阿里（9988）最新報89.9元，高開1.3%，美團（3690）最新報124元，高開1.6%，騰訊（0700）最新報338.6元，高開1.4%。

友邦（1299）最新報77.5元，平開，滙豐（0005）最新報60.75元，平開。

龍湖（0960）最新報17.28元，高開2.1%。