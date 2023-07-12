百度及美團等4藍籌股揚逾3%　港股最新升245點｜持續更新

美國三大指數於周二（11日）高收，其中道指勁升逾300點，重上34200點。亞太區股市方面，日股今早受到日圓續反彈拖累而大挫逾300點，跌穿32000點關口，韓國股市則輕微下跌。



【10:48】

港股升幅進一步擴大，恒指最新報18905點，升245點，國指最新報6402點，升107點，科指升98點，報4101點。

百度（9888）及美團（3690）升幅均超過3.5%，聯想（0992）及申洲（2313）分別升3.2%及3.1%。

【10:08】

港股升幅一度擴大至逾200點，最新報18836點，升176點，國指升85點，報6380點，科指升83點，報4087點。

美團（3690）升3.1%，百度（9888）升2.9%，中海油（0883）及港交所（0388）均升2.5%。

【09:20】

恒指最新報18797點，高開137點，國指最新報6359點，高開63點，科指最新報4048點，高開45點。

阿里（9988）最新報89.9元，高開1.3%，美團（3690）最新報124元，高開1.6%，騰訊（0700）最新報338.6元，高開1.4%。

友邦（1299）最新報77.5元，平開，滙豐（0005）最新報60.75元，平開。

龍湖（0960）最新報17.28元，高開2.1%。