日圓反彈兌美元升穿140大關　投資者據報焦點落入全球經濟衰退

近日日圓反彈，兌美元更升穿140水平。上周日圓仍處於弱勢，兌美元朝145進發。正當在美國聯儲局將再次加息﹑日本央行繼續採取超寬鬆貨幣政策，日美兩地息差有機會進一步拉闊，為何市場人士態度逆轉至擁抱日圓？原來是市場人士擔心全球經濟陷入衰退，屆時日圓將成為避險資金出路。



投資者在今年初時憧憬日本央行將調整貨幣政策，以及其他央行將減慢加息步伐，帶動日圓兌美元上揚；可是看到日本央行維持現有貨幣政策，以及美歐央行續保持鷹派，觸發日圓兌美元向下，日本財金官員不時對日圓匯價發聲，外界更關注日本政府會否在145水平入市支持日圓。

可是日圓兌美元在145水平前掉頭上揚，今日（12日）更升穿140關口。有報道指出日圓「好友」已將目光落入美國等經濟體出現衰退時機。其中Vanda Research策略師Viraj Patel指出正日益接近全球經濟衰退風險，認為進入年底及明年，這種可能性有增無減；預料當全球經濟向下時，日圓可成為避險資金出路，屆時日圓兌美元可抽升2成。

瑞銀全球財富管理亦認同美國經濟出現衰退的時機，是左右日圓表現的關鍵。該行指出當今年3月美國中小型銀行出現危機時，日圓曾走強，反映當日後市場出現新的金融市場壓力時，日圓好倉將發揮對沖風險的作用。該行外匯及大宗商品主管Dominic Schnider預料年底時日圓兌美元升至128。

摩通唱淡料年底兌美元試152

美銀策略師指出中短期內日圓兌美元仍有機會下跌145水平，可是美國在明年中有機會減息，認為日圓上揚只屬時間問題。

不過上周有資產管理公司加大日圓淡倉規模至年內新高。摩根大通則發表報告唱淡日圓，原來預期年底時兌美元處於142，最新報告將日圓匯率預測調低至152。