港交所宣布高層任命　周健男接替毛志榮　任內地業務發展主管

港交所(0388)宣布兩項高層任命，以支持集團的持續戰略發展。周健男被任命為董事總經理兼內地業務發展主管，也將成為集團管理委員會成員，將於本月18日加入港交所。

現任內地業務發展主管毛志榮已領導集團內地業務發展團隊10年，他將轉任港交所中國大宗商品及大灣區戰略顧問這一新職位。周健男將接替毛志榮任內地業務發展主管，他們都將向港交所聯席營運總監陳翊庭滙報。

上任後，周健男將領導港交所與內地主要監管機構和合作夥伴的合作，支持集團利用其獨特的優勢，連接中國與世界。

港交所集團行政總裁歐冠昇表示，周健男是一位經驗豐富的金融老將，對中國的金融市場和金融基礎設施都有着深刻的理解。他擁有豐富而獨特的從業經歷，不僅在內地交易所和監管機構工作過，也曾擔任證券和基金公司高管，相信他的專業背景和從業經驗將在支持集團未來戰略發展方面發揮關鍵作用，並將進一步推動集團落實連接中國與世界的戰略。

歐冠昇指出，通過這些任命，將進一步增強港交所在中國內地業務方面的專業經驗和布局，確保其將這個重要市場放在未來發展願景的核心位置，支持集團把握未來機遇。