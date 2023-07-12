周大福企業為共創明Teen計劃學員辦影子工作日

鄭氏家族投資旗艦周大福企業旗下慈善平台 CTFE Social Solutions，為「共創明『Teen』計劃」最主要的捐款機構及計劃的合作夥伴委員會副主席，在 CTFE Social Solutions創辦人兼董事曾安業（Patrick）帶領下，CTFE Social Solutions 繼續響應「共創明『Teen』計劃」，為學員舉辦「周大福企業影子工作日」，邀請學員「深入」周大福企業（CTFE）位於中環的辦公室與友師一起上班，認識家族辦公室的不同部門以及友師的日常工作，啟發同學尋找未來事業發展路向。

為善用企業資源為學員提供更多元的體驗，CTFE Social Solutions 特意為一眾學員在 CTFE 辦公室組織「周大福企業影子工作日」，並獲得公司友師及同事鼎力支持。以互動方式了解過公司運作及各部門職能後，一眾學員便走出會議室進行「CTFE 小定向」遊戲，根據地圖尋找來自各部門的友師和同事，「訪問」他們的日常工作及要求，各同事亦積極向學員講解自己的專業和解答學員的疑問，以助學員作職涯規劃。

是次活動的發起人 Patrick 指：「周大福企業作為區內領先的家族辦公室，我們希望可以透過是次活動讓學員了解到甚麼是家族辦公室，以及投身本地金融業的機遇和前景。同時，我們一眾同事都十分高興可以邀請到一班學員來到我們日常工作的地方了解我們的工作，為辦公室帶來額外生氣之餘，亦透過師友學員互動，令學員獲得啟發。」

Patrick 續指：「CTFE Social Solutions 作為首輪『共創明「Teen」計劃』合作夥伴委員會副主席，十分高興看到同事踴躍支持計劃並成為友師，更樂見計劃的友師及學員都收獲到豐碩的成果。我們會繼續積極支持政府推出第二輪的計劃，以惠及社會中更多的年青人，助他們建立正向的價值觀。」