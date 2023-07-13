港股升幅擴大至近500點　藥股獲追捧　藥明生物飆9.7%｜持續更新

美國6月份通脹升幅低於預期，帶動美國三大指數於周三（12日）高收。亞太區股市今日（13日）亦承接美股升勢，其中連日處於弱勢的日本股市今早大幅反彈逾300點，重上32000點大關。



【11:01】

港股升幅進一步擴大，曾升逾500點，最新報19345點，升484點，國指升161點，報6539點，科指升141點，報4222點。

藥明生物（2269）升9.7%，藥明康德（2359）升5.9%，康方生物（9926）升9.2%。

【10:03】

港股升幅曾擴大至逾400點，最新報19255點，升394點，國指升134點，報6512點，科指升116點，報4198點。

金礦股上揚，紫金（2899）升6.5%，招金（1818）升7%，中國黃金（2099）升7.7%，山東黃金（1787）升6.6%，SPDR金ETF（2840）升1.2%。

【09:25】

恒指最新報19181點，高開320點，國指高開108點，報6486點，科指高開102點，報4183點。

阿里（9988）高開2.4%，報92元，美團（3690）高開3.3%，騰訊（0700）高開2.9%，報350元。