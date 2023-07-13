滬深股市高收　日股反彈475點　重上32000點關｜持續更新

美國6月份通脹升幅低於預期，帶動美國三大指數於周三（12日）高收。亞太區股市今日（13日）亦承接美股升勢，其中連日處於弱勢的日本股市今早大幅反彈逾300點，重上32000點大關。



【15:03】

上證收市報3236點，升40點，深成收市報11095點，升176點，滬深300指數收市報3898點，升54點，創業板指數收市報2237點，升40點。

【14:53】

亞太區股市高收，日股升475點，收市報32419點，台股升99點，報17061點，韓股升16點，報2591點。

港股維持逾400點升幅，恒指最新報19323點，升462點，國指升154點，報6532點，科指升137點，報4218點。

【12:26】

港股延續升勢，半日升逾400點，科技股繼續成為大市上升動力。

恒指中午收市報19330點，升469點，國指升158點，報6536點，科指升139點，報4221點，成交額為651億元。

科技股表現理想，阿里（9988）升2.6%，騰訊（0700）升2.6%，美團（3690）升5.4%，小米（1810）升3.2%，京東（9618）升4.9%。

醫藥股上揚，藥明生物（2269）升8.8%，中午收市報40.8元，藥明康德（2359）升6%，康方生物（9926）升8%，金斯瑞生物科技（1548）升7%。

金礦股獲追捧，紫金（2899）升5.7%，山東黃金（1787）升4.8%，中國黃金（2099）升7.8%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.1%，中午收市報62.1元。

【11:01】

港股升幅進一步擴大，曾升逾500點，最新報19345點，升484點，國指升161點，報6539點，科指升141點，報4222點。

藥明生物（2269）升9.7%，藥明康德（2359）升5.9%，康方生物（9926）升9.2%。

【10:03】

港股升幅曾擴大至逾400點，最新報19255點，升394點，國指升134點，報6512點，科指升116點，報4198點。

金礦股上揚，紫金（2899）升6.5%，招金（1818）升7%，中國黃金（2099）升7.7%，山東黃金（1787）升6.6%，SPDR金ETF（2840）升1.2%。

【09:25】

恒指最新報19181點，高開320點，國指高開108點，報6486點，科指高開102點，報4183點。

阿里（9988）高開2.4%，報92元，美團（3690）高開3.3%，騰訊（0700）高開2.9%，報350元。