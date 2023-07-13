恒指公司稱恒指成份股最終目標為100隻　若有合適股份會加入

恒指公司上周公布將外國公司納入至恒指和科指成份股候選名單中，恒指公司董事兼指數總監黃偉雄指出，對外國公司設有權重限制是考慮到其對恒指的影響，因此設有4%的權重限制。



他又指出最終目標是將恒指成份股數目增至100隻，目前未有達標時間表，若有合適股份則會加入。

黃偉雄指出恒指透明度較高，考慮公司規模及盈利，亦包括其他客觀準備。目前港股市場上市值最大的外國公司為普拉達（1913），惟因應意大利當局稅務要求，所以未獲納入「港股通」。黃偉雄指出這會成為考慮因素之一。

至於將外國公司納入恒指選股範圍，黃偉雄指出是希望有關外國公司與大中華關連性較高，目前傾向以主要上市為起點，視乎市場情況及投資者意見，或再向市場諮詢是否放寬至第二上市及其他規例。

90年起HSTRI年化回報率10%

另一方面恒指公司發表網誌，指出恒指成份股已增至80隻，連同股息計算恒指回報，股息累計指數（HSTRI）自1990年以來的年化回報率為10%，未計交易成本，模擬2001年至2022年期間強積金回報，內部收益率（IRR）為4.6%。

黃偉雄指出恒指近15年股息達500點至1,000點，反映股息收入。若強積金成員於2001至2022年間，每月強積金供款1,000元，則名義供款總額為26.4萬元，總收益為18.5萬元，IRR為4.6%。可是價格指數只能反映恒指升1.2%，低估了收益。惟若於1年前開始供款，則將有52元損失，IRR為0.8%，而恒指價格指數反映指數變動為下跌15.5%，誇大損失。