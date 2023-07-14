六福集團首季同店銷售增62%　冀港澳市場表現超越2019財年

六福集團(0590)公布，截至今年6月底止第一季零售銷售表現，整體同店銷售按年增長62%，主要由港澳市場的復甦帶動，該市場同店銷售增長75%，而中國內地則為3%。

集團整體零售值（含自營店、品牌店及電子商務業務）按年上升 24%，並超越 2019 財年水平近四成。

集團指，為了把握通關機遇及做好準備迎接內地訪港旅客重臨，集團早於全面通關前已積極在香港優質遊客地段部署店舖，並於季內在香港淨增加 3 間店舖，成功幫助季內港澳市場的整體零售值按年升近一倍，並已接近 2019 財年水平。另外，定價首飾產品的平均售價在季內按年錄得雙位數升幅，而銷量更見大幅增長

於 2023 年 6 月 30 日，集團全球共有 141 間「六福」自營店，包括 67 間設於內地、48 間設於香港、16 間設於澳門及 10 間設於海外。於上述日期，連同 2,841 間內地及 7間海外品牌店，本集團在世界各地合共設有 2,989 間「六福」店舖，加上 190 間位於內地其他副品牌及/或產品線的店舖，全球共有 3,179 間店舖。

集團補充，港澳的旅遊業和本地需求復甦強勁，將帶動宏觀經濟的持續改善，預期可令港澳市場的業務維持良好增長勢頭，疊加低基數效應，集團期望於本財年恢復並超越2019財年的表現。