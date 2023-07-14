恒指收升63點　中聯通飆逾半成　阿里巴巴跌轉升｜持續更新

【16:16】港股全日升63點

港股全日升63點或0.33%，報19413點；國指升14點或0.23%，報6558點；科指跌8點或0.2%，報4228點。大市成交912億元。

中聯通收升5.29%，為表現最佳藍籌股，而中移動亦升1.97%。

重磅科技股方面，美團﹙3690﹚挫1.56%、阿里巴巴升0.22%、騰訊升0.8%。

國泰表現亮麗，漲4.7%。

【13:12】國泰航空彈升3.7%

國泰航空﹙0293﹚午後彈升3.7%，該公司宣布，預計國泰集團於 2023 年上半年錄得綜合溢利約40億至45億元，相比2022年上半年度則錄得股東應佔虧損50億元。另外，集團又稱，已於6月30日就香港特區政府所持有的優先股派付15.24億元的遞延股息，即派付所有累計遞延股息。集團亦打算如期派付未來所有到期的優先股股息。

恒指暫升74點或0.39%，報19425點。

【12:20】恒指半日升近百點

港股升幅收窄，恒指升49點或0.25%，報19399點；國指升7點或0.12%，報6551點；科指倒跌16點或0.4%，報4220點。大市成交518億元。

中資電訊股造好，中聯通﹙0762﹚升6.2%，而中移動﹙0941﹚及中電信﹙0728﹚則分別升1.66%及5.3%。

至於科技股，美團﹙3690﹚挫1.63%、阿里巴巴﹙9988﹚挫0.75%、騰訊﹙0700﹚則升0.278%。

長實售波老道豪宅項目告吹，股價照升1.37%。

【11:12】港股維持百點升幅

港股維持百點升幅，恒指現升102點或0.53%，報19453點；國指升29點或0.45%，報6573點；科指升4點或0.1%，報4241點。大市成交額449億元。

中聯通﹙0762﹚升4.1%，報5.51元，表現冠藍籌股。

【09:42】港股升百點

恒指現升100點或0.52%，報19451點；國指升30點或0.46%，報6574點；科指升16點或0.39%，報4253點。大市成交額131億元。

網易﹙9999﹚升3.85%，報169.9元，表現冠藍籌。

【09:28】港股高開近1%

大市氣氛轉好，港股近日重上19000點，投資者關注上行空間仍有多少。恒指今日開市報19534點，升184點或0.95%；國指報6610點，升66點或1.02%；科指報4208點，升43點或1.02%。

兩大重磅科技股，阿里巴巴﹙9988﹚升2.25元或2.43%，報95元；騰訊﹙0700﹚升1.43%，報354.8元。

長實﹙1113﹚售波老道豪宅告吹，殺訂21億元，股價仍升0.11%，報43.65元。

昨日急彈的遠東酒店實業﹙0037﹚，公司澄清九華徑項目未獲城規會批准，股價低開3.94%，報1.46元。