恒指維持百點升勢　中聯通飆逾4%｜持續更新

【11:12】港股維持百點升幅

港股維持百點升幅，恒指現升102點或0.53%，報19453點；國指升29點或0.45%，報6573點；科指升4點或0.1%，報4241點。大市成交額449億元。

中聯通﹙0762﹚升4.1%，報5.51元，表現冠藍籌股。

【09:42】港股升百點

恒指現升100點或0.52%，報19451點；國指升30點或0.46%，報6574點；科指升16點或0.39%，報4253點。大市成交額131億元。

網易﹙9999﹚升3.85%，報169.9元，表現冠藍籌。

【09:28】港股高開近1%

大市氣氛轉好，港股近日重上19000點，投資者關注上行空間仍有多少。恒指今日開市報19534點，升184點或0.95%；國指報6610點，升66點或1.02%；科指報4208點，升43點或1.02%。

兩大重磅科技股，阿里巴巴﹙9988﹚升2.25元或2.43%，報95元；騰訊﹙0700﹚升1.43%，報354.8元。

長實﹙1113﹚售波老道豪宅告吹，殺訂21億元，股價仍升0.11%，報43.65元。

昨日急彈的遠東酒店實業﹙0037﹚，公司澄清九華徑項目未獲城規會批准，股價低開3.94%，報1.46元。