內銀下調存款利率　人行︰存款利率市場化程度進一步提高

多間內銀近期下調存款利率，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，存款利率市場化程度進一步提高。

鄒瀾在國新辦新聞發布會上稱，國有商業銀行和股份制商業銀行根據市場供求變化和利率走勢，綜合考慮自身經營情況，主動下調部分期限存款利率，反映出存款利率市場化調整機制在持續發揮作用，也表明存款利率市場化程度在進一步提高。

他指，2022年9月，至2023點4月，銀行進行了第一輪自主調整存款利率。近幾個月來，人民幣存款增加較快，市場利率繼續降低，而存款定期化、長期化推高銀行負債成本，銀行淨利差已收窄至1.7%附近。

他又指，此次銀行主動下調存款利率後，存款利率繼續有所降低。2023年6月，活期存款加權平均利率為0.23%，同比下降0.09個百分點，定期存款加權平均利率為2.22%，同比下降的0.12個百分點，這有利於穩定銀行負債成本，為降低企業貸款利率創造有利條件，並增強銀行支持實體經濟的能力和可持續性。同時，在利率自律機制協調下，各類型銀行有序調整存款利率，銀行存款仍然保持增長，分布也保持基本穩定，有效地維護了良好的競爭秩序。

鄒瀾補充，下一步，人民銀行將繼續深化利率市場化改革，持續發揮存款利率市場化調整機制的重要作用，指導利率自律機制維護好存款市場競爭秩序，促進穩定銀行負債成本，增強金融持續支持實體經濟的能力。同時，鼓勵商業銀行通過櫃台銷售交易國債和地方政府債券，並為客戶出售長期債券提供雙邊報價，方便客戶隨時出售變現，增加更多兼顧安全性、收益性和流動性的金融產品選擇。