科技股氣氛改善　技術指標助選股｜伍禮賢

對上一周港股走勢好轉，恒指從18300點水平向上反彈過千點，並重上19000點大關。從技術走勢來看，恒指再度向上突破自今年一月份高位22700點下跌以來所形成大型下降通道，反映指數具初步走出弱勢的信號。但港股在進一步向上挑戰20000點關口之前，目前仍受到250日均線的制約。

在本輪港股過千點的反彈浪背後，科技股成為背後重要推動力，包括重磅藍籌股「ATM」等均累計反彈近一成或以上。筆者認為，科技股近期的走強主要受到兩大核心利好因素的支持，而這兩項核心利好因素，對科技板塊所帶來的幫助是持續性的，而並非一次性或短周期性。

首先，近段時間內地在對待新經濟平台企業釋放出連續積極信號。上周內地發改委公佈對平台企業作出調研，並指出這些平台企業在技術創新、賦能實體經濟等領域的投資力度在加大。同時，上周國務院總理李強主持召開平台企業座談會，指出現代化國家過程中，平台經濟大有可為。這些消息均讓市場對未來新經濟平台的行業監管憂慮有所下降。從另一方面來看，現時內地經濟正處於較大的增長壓力，對於政策導向而言，或更側重於扶持宏觀經濟、不同行業的增長，以保障今年全年的經濟增長成果。而在企業消息方面，內地金融管理部門對螞蟻集團及旗下機構處以71.23億元人民幣罰款，也令市場對相關不確定性有所消除。

其次，上周美國公佈6月份通脹水平低於市場預期，使得投資者對於聯儲局的加息預期下降。雖然現時美國利率期貨反映聯儲局較大機會在7月份再加息一次，以結束本輪加息周期。但上周美國10年期、2年期的國債孳息率分別向下跌穿4厘及5厘水平，反映投資者認同長遠而言，美國息率仍有向下趨勢，這對於息率敏感的科技股而言，是中長期的利好信號。這背後的邏輯是因為科技股普遍是處於業績高增長的階段，因此未來的盈利規模要大於目前的盈利規模。而隨著長期利息向下，未來盈利的折現程度將會有所紓緩，利好企業的現在估值。

在股份的選取方面，投資者不妨可留意走勢仍相對落後的科技股。對比現時恒指已反彈至接近牛熊分界線分界，筆者特意對恆生科技指數30隻成分股作出統計，並列出目前股價最為落後於250日均線的10隻股份，分別為萬國數據（9698）、京東健康（9618）、微博（9898）、金蝶國際（0268）、蔚來（9866）、嗶哩嗶哩（9626）、順宇光學（2382）、美團（3690）、商湯（0020）、及京東健康（6618）。投資者亦不妨可以此作參考。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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