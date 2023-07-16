跳出舒適區　中年換跑道 ｜陳仕娜

踏入社會以後，在下的歷煉場離不開商界，吃喝玩樂流連在中區，蘇豪石板街上不知掉了多少根腳毛，泡遍中西區的咖啡館⋯⋯最令人留戀的，還是一位多年來為我溫柔把脈、悉心問診的美女中醫。這一齣中環連續劇，隨着我「跳出舒適區」的轉職行動，而宣告煞科。

舒適區是什麼？是你我早已習慣的生活模式，一切自然地發生，一種不作任何改變，可以從容面對的狀態。日日朝九晚六，像日出日落一樣永恆不變，好處是在「皇九」閉上眼睛也能從容行到「中環中心」，一切盡在掌握之中，每日穩穩當當，無驚無險。長久待在舒適區，人或容易變得慵懶軟爛。

曾經有科學實驗證明，人如果站在「舒適區的邊緣」，既不是完全浸泡舒適區，也不過於冒進，做個「邊緣人」才能立於「最佳焦慮水平」。當白老鼠的焦慮水平很低時，表現水準也很低迷；當受到一定的刺激而不斷增加焦慮時，老鼠的表現愈來愈好；去到某個特定的焦慮水平，令老鼠達至最佳表現。

現狀安逸的朋友，無須忽然憂心戚戚，着急求變、謀重生。較理想的是逐步「擴大」舒適圈。像頂尖運動員日常持續訓練，訓練不同特定部位的肌肉，讓擊球技術更多元化，投出的球鋒更加刁鑽。

1. 擴大舒適圈前，全面了解自己、評估抗壓能力，進行心理質素訓練非常重要。

2. 缺乏跨行業經驗的前提下，勿貿然離開自身的能力圈，在行業、職務、企業文化等之間先選擇一項來處理，「搞掂」之後，再挑戰第二個變數，循序漸進，拓寬舒適圈。

3. 走進新戰場，一切遊戲規則都是新的，心態要歸零，往昔累積經驗技能不一定全派得上用場，能做的是思維跟行為要同步跟上。遇到瓶頸，勿只識找藉口，勿歸咎於外圍或社會，要釐清事實，持續提升能力與價值，讓自己手握「籌碼」。

簡單的小訣竅：如果你每天堅持做一件讓自己不舒服的事情，一年過後，你會有脫胎換骨的改變，你的舒適區也有增無減。不妨試試。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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