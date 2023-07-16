擇偶需智慧　拒絕迎合與PUA　Coco離世的啟發｜知薇

最近，歌星Coco Lee離世和婚姻不合的新聞鋪天蓋地，而陳思誠導演的電影《消失的她》正在熱映。作為Coco歌迷的知薇在難過之餘，不免在輿論各種剖析下，留意到Coco、電影女主及其背後真實故事之間，或許有的類似之處。

女方功成名就，財富量級可觀；男方是「鳳凰男」，出生普通卑微，自己摸爬打拼，只想出人頭地；雙方價值觀有偏差或落差。女尊男卑的關系，易有兩種現象：男方慣用PUA手段拿捏女方，女方在渴愛和被哄下不斷付出。

最後，原本自卑的男方越發肆無忌憚，原本自信的女方越發失去自我。極端的，連命都丟了。說起來，竟有幾分像《紅與黑》中，鳳凰男於連和市長夫人情人的愛恨情仇，兩人對於對方的世界，既富於渴望，又充滿恐懼和對抗。

這恰恰印證了古語「門當戶對”包含的智慧和教訓。彼此背景旗鼓相當，水平不分伯仲，價值觀契合，想必有助避免不少衝撞、拉扯，對於建立健康穩定的關係，或頗有益處。這句古語智慧，男女都適用。

伊人已逝，逝者已矣。留下的，卻不僅是燦爛笑容和經典作品，更有血淚教訓和人生智慧。

據說，Coco和電影女主剛遇到另一半時，都備受寵愛和迎合，立刻產生命中註定的錯覺，最後一步錯，步步錯。因此，對於成年人而言，千萬不要給不值得的人傷害自己的機會。要學會冷靜頭腦、擦亮眼睛，慎重選擇自己的人生伴侶。選擇伴侶、朋友甚至團隊，都一定以品德為先，才華是其次，財富則更在其次。

對於正在養育孩子的父母，請在不停報補習班興趣班、考證靠學校、內卷雞娃的同時，務必記得傳授經驗證的人生智慧給孩子。無數血淋淋的事實證明，學業和事業的成功，並不能保證人生的幸福圓滿。用智慧，引導無數的選擇，才是王道。

希望在另一個世界裏，只有快樂、健康、愛和幸福陪伴你。R.I.P

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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