恒指半日挫420點兼失萬九關　內房股及科技股同受壓｜持續更新

美國股市延續上日升勢，三大指數於周一（17日）均高收，其中反映科技股走勢的納斯達克指數升逾百點。亞太區股市方面，日股假期後今日（18日）復市，早段升逾200點。商品市場方面，油價及金價於亞洲交易時段早段上揚。



【12:30】

恒指中午收市報18993點，跌420點，國指跌162點，報6396點，科指跌99點，報4129點，成交額為556億元。

內房股下瀉，龍湖（0960）瀉1成，碧桂園（2007）跌7.3%，潤地（1109）跌3.5%，融創（1918）跌5.5%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌7.6%，華潤萬象（1209）跌5%，融創服務（1516）跌3.2%，世茂服務（1516）跌4.6%。

科技股亦受壓，阿里（9988）失守90元，中午收市報89.95元，跌3.2%，騰訊（0700）跌3.8%，美團（3690）跌3.1%，京東（9618）跌4.4%，快手（1024）跌4.4%，嗶哩嗶哩（9626）跌5%。

金融股方面，滙豐（0005）逆市升不足0.1%，友邦（1299）跌1.4%。

【10:28】

大市曾失守19000點，低見19073點，跌340點，國指跌128點，報6430點，科指跌71點，報4157點。

【09:56】

內房股明顯受壓，碧桂園（2007）跌4.7%，融創（1918）跌6.3%，龍湖（0960）跌6.1%，雅居樂（3383）跌4.1%。

恒指最新報19080點，跌333點，國指跌125點，報6433點，科指跌75點，報4152點。

【09:45】

港股跌勢加劇至逾400點，19000點大關料再受考驗。恒指最新報19007點，跌406點，國指跌158點，報6400點，科指最新報4127點，跌101點。

攜程（9961）﹑海爾智家（6690）及神華（1088）均跌2.1%，京東（9618）跌2%。

快手（1024）及嗶哩嗶哩（9626）跌4.3%。

藥明生物（2269）跌2.7%。

【09:25】

港股周一因應天文台為颱風泰利懸掛8號風球而停市。今日復市，恒指最新報19324點，低開89點，國指最新報6521點，低開36點，科指最新報4202點，低開26點。

阿里（9988）最新報91.45元，低開1.6%，騰訊（0700）最新報351.8元，低開0.2%，美團（3690）最新報131.2元，低開1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.4%，友邦（1299）高開0.2%。

油股方面，中海油（0883）低開0.8%。