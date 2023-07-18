渣打料下半年內地經濟保持溫和復蘇　維持全年增長5.4%預測

渣打發表2023年下半年中國宏觀經濟展望，料整體經濟可保持溫和復蘇，並維持內地今年GDP增長5.4%的預測。該行預料CPI（消費者價格指數）在今年中或出現輕微通縮，仍預測年均CPI為1%；PPI（生產物價指數）則維持在負2%至負3%區間。



CPI和PPI在本季均收縮

內地今年大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，中國今年全年GDP料增長5.4%，相信明年也是維持相同數字。而在今年第三和第四季度GDP則分別可望按年增長5.3%和5.6%。基於負基數效應，CPI在今年中或出現輕微通縮 ，但應該是暫時現象，因此今年年均CPI為1%；而PPI維持在負2%至負3%區間，其通縮在9月底前見底。由於消費信心疲弱、房地產市場低迷和出口增長放緩均對內地經濟造成壓力。

房地產業屬中國經濟最大風險

中國宏觀策略部主管劉潔表示，當中房地產對經濟造成最大的風險，直接影響政府財政，並表示房地產在下半年會繼續積弱。另外，她預料中央或提升地方專項債額度5,000億元人民幣，以彌補土地銷售收入下降的缺口，並放鬆一、二線城市的房屋限購政策。相信在7月召開的中央政治局會議中，有望著力解決拖累私營市場投資的結構性阻礙。

維持年底人民幣7.05兌1美元預測

為推動經濟復蘇，該行預計人行或會在今季及明年首季，下調存款準備金率，分別每次下調25點子，但今年余餘下時間應不會降低中期借貸便利（MLF）利率。

至於在人民幣方面，劉潔表示由於人民幣為低息貨幣，因此在第三季度仍會受壓，人民幣有機會在本季試7.3兑1美元，至年底則7.05兌1美元。在內地利率方面，她表示將繼續處於低水平一段時間。