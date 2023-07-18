本港6月失業率進一步跌至2.9%　失業人數略增至11.36萬人

政府統計處今日（18日）發表的最新勞動人口統計數字（即4月至6月的臨時數字），經季節性調整的失業率由3月至5月的3%下跌至4月至6月的2.9%。就業不足率亦由3月至5月的1.2%下跌至4月至6月的1.1%。



與今年3月至5月比較，在4月至6月期間各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其中零售業和藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於地基及上蓋工程業和零售業。

總就業人數由3月至5月的3,673,800人，上升至4月至6月的3,688,800人，增加約15,000人。同期的總勞動人口亦由3,787,000人上升至3,802,400人，增加約15,400人。

今年4月至6月的失業人數（不經季節性調整）為113,600人，與3月至5月的數字（113,100人）大致相若。就業不足人數則由3月至5月的44,400人，下跌4月至6月的41,500人，減少約2,900人。

就業不足率跌至1%

署理勞工及福利局局長何啟明評論最新失業數字時表示：「隨着本地經濟復蘇，勞工市場繼續改善。今年4月至6月經季節性調整的失業率較今年3月至5月微跌0.1個百分點至2.9%。就業不足率同樣微跌0.1個百分點至1.1%。勞動人口及總就業人數均進一步上升，分別增加15,400人和15,000人至3,802,400人和3,688,800人。失業人數保持在113,600人的低水平。」

按行業分析，4月至6月與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率較3月至5月下跌0.2個百分點至4%。其中，零售業和住宿服務業的失業率分別下跌0.3及0.5個百分點至3.5%和3%，餐飲服務活動業的失業率維持於4.8%不變。一些行業的失業率亦下跌，尤其是藝術、娛樂及康樂活動業。其餘行業的失業率分別維持不變或上升，但普遍仍處於低水平。

展望將來，何啟明說：「隨着經濟復蘇進一步增強，勞工市場在未來數月應會進一步改善。」