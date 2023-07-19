關景鴻上月與世長辭　終年66歲　集團官網︰其一生熱心公益

資深移民顧問關景鴻逝世，終年66歲。景鴻集團於官網發布有關消息，指集團創辦人兼董事長關景鴻博士於2023年6月與世長辭。

集團指出，關景鴻一生熱心公益，為後輩立下良好榜樣，創立景鴻集團後，積極推動業界發展，成為業界翹楚。

1990年創業 起初「一腳踢」

翻查資料，有「移民教父」之稱的關景鴻，1957年出生於香港，1978年從香港理工學院會計專業畢業，1980年移民加拿大，可謂人生移民「初體驗」。1990年，關景鴻在自己所居住的加拿大第四大城市卡加利市創立了第一間景鴻移民顧問有限公司，全力做移民顧問，入行至今逾30年，打出名堂。

據《世界傑出華人畫傳》形容道，關景鴻創業之初，雖然整個公司沒幾個員工，接電話跑腿都是他一個人幹，但關景鴻具備其他公司所不具備的語言優勢：不僅精通粵語和英語，還能講家鄉開平的四邑話。關景鴻以良好的溝通，誠懇的態度，第一年下來，景鴻公司就賺取創業後的第一桶金。

90年代初正值港人移民高峰期，據悉，關景鴻創業第一年，在低成本運作的情況下，一個月就接了30宗移民個案，一年400宗個案。

景鴻集團找來趙雅芝任代言人，她與丈夫黃錦燊亦有一起拍廣告。﹙景鴻FB圖片﹚

廣告台詞經典︰「我可以幫到你」

談起景鴻移民，港人最為深刻的絕對是公司的廣告台詞，「我可以幫到你。」、「保證申請成功，否則原銀奉還。」深入民心，曾粉墨登場拍廣告的關景鴻也成了公司「生招牌」。

關景鴻創業初期在亞洲電視賣廣告，據知，當時他購買了亞視38,800元播30次的廣告套餐，首創在電視廣告上打出「保證申請成功否則原銀奉還」的承諾，可謂震撼業界。

《世界傑出華人畫傳》指出，公司業務起快，關景鴻也將經營重點慢慢轉移到了珠江三角洲地區，於1995年到2,000年，是中國內地技術移民最多的時期，景鴻公司平均每年辦理高達1,500至2,000宗的移民個案，殊不簡單。