大摩據報調離內地200名技術人員至星港　以應對數據安全新制度

外電消息稱，內地收緊對境內數據安全監管後，摩根士丹利正將200名技術人員遷出內地，相關員工主要調往香港及新加坡。



據彭博社報道，有消息人士表示，這些被調遷的員工數目佔佔內地技術人員總數超過三分之一，大部分搬遷工作已經完成。摩根士丹利在內地的剩餘員工，已開始建立獨立的中國系統，以遵守當地法規。

該人士表示，隨著該銀行徹底修改其處理客戶記錄的亞洲戰略，新的基礎設施可能耗資數億美元，將與其傳統的全球平台不兼容。摩根士丹利對於該消息拒絕置評。

新數據制度加大外資行經營成本及挑戰

據悉，這些舉措是華爾街銀行為響應限制敏感信息從內地向境外傳輸的新法律而採取的最重大舉措之一。 隨著西方與中國之間的緊張關係日益加劇，內地加強對數據的控制，各行業的跨國公司被迫重新評估它們在世界第二大經濟體的運營方式。

新的數據制度不僅影響國際銀行在內地技術基礎設施建設，也使它們的業務運營更具挑戰性。 知情人士表示，目前監管機構允許數據跨境傳輸，以符合相關法律要求和批准。

自 2021 年內地通過兩項新法律進一步加強數據安全以來，外資公司一直關注信息隔離。 亞洲證券業與金融市場協會表示，許多銀行和資產管理公司建立了境內中心，將中國數據保留在國內，作為全球業務的一部分，但這增加了成本並阻礙了其中國業務的管理。