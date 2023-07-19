恒指半日跌233點 騰訊跌2% 信義光能瀉半成｜持續更新
美國三大指數於周二（18日）延續上日升勢，其中道指勁升逾300點，一度直迫35000點。亞太區股市今日（19日）早段亦延續美股升勢，其中日股升超過300點。
【12:30】
港股延續上日跌勢，半日跌233點，報18782點，國指跌83點，報6316點，科指跌70點，報4058點，成交額為549億元。
信義光能（0968）跌5.1%，為半日跌幅最大藍籌股，中午收市報8.01元。信義玻璃（0868）跌2.9%。
科技股方面，阿里（9988）跌0.9%，騰訊（0700）跌2.1%，美團（3690）跌2.4%，京東（9618）跌2.2%。
銀行股方面，滙豐（0005）升不足0.1%，東亞（0023）升0.3%。
【11:24】
港股跌幅今早一度超過300點，最新報18768點，跌246點，國指跌93點，報6306點，科指跌80點，報4048點。
信義光能（0968）跌5.1%，百度（9888）跌4.2%，國壽（2628）及申洲（2313）均跌4%。
【10:04】
港股跌勢加劇，最新報18744點，跌270點，國指跌102點，報6297點，科指跌92點，報4036點。
信義光能（0968）跌4.6%，百度（9888）跌3.9%，中升（0881）跌3.6%，國壽（2628）跌3.3%，李寧（2331）跌3.1%，申洲（2313）跌3%。
【09:25】
恒指最新報18826點，跌穿10天線（18862點）低開189點，國指最新報6323點，低開76點，科指最新報4064點，低開64點。
阿里（9988）跌1.3%，騰訊（0700）跌1.7%，美團（3690）跌2.8%，小米（1810）低開2.5%，京東（9618）跌2.2%。
內房股方面，龍湖（0960）跌0.4%，碧桂園（2007）低開0.7%。
滙豐（0005）逆市高開，最新報63.2元，高開0.4%。