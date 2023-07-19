港股再低收兼失萬九點關　科技股走勢個別　成交額增至逾千億元

美國三大指數於周二（18日）延續上日升勢，其中道指勁升逾300點，一度直迫35000點。亞太區股市今日（19日）早段亦延續美股升勢，其中日股升超過300點。



【16:47】

港股今日低收，並且失守19000點，不過大市於尾市時跌幅明顯收窄之餘，更力保10天線（18874點）不失。

恒指收市報18952點，跌63點，國指跌18點，報6381點，科指收市報4114點，跌14點，成交額1,117.2億元。

阿里（9988）升0.7%，收市報90.35元，騰訊（0700）收主報333元，跌1%，美團（3690）跌1.1%，小米（1810）跌0.4%，京東（9618）跌0.5%。

內房股轉升，龍湖（0960）轉升收市報15.84元，升2.5%，碧桂園（2007）升2.2%，中海外（0688）升0.9%。

信義光能（0968）公司曾跌穿8元，收市報8.12元，跌4%。

金融股方面，滙豐（0005）逆市高收，收市報63.25元；渣打（2888）跌0.3%。

內險股受壓，國壽（2628）跌2.8%，

【15:03】

內地股市偏軟，上證收市報3198點，升1點，深成收市報10932點，跌40點，滬深300指數收市報3850點，跌4點，創業板指數收市報2177點，跌23點。

亞太區股市高收，日股升402點，收市報32896點，台股收市報17116點，跌111點，韓股升不足1點，報2608點。

恒指最新報18961點，跌54點，國指跌13點，報6386點，科指跌9點，報4119點。

【14:41】

港股跌幅進一步收窄，恒指最新報18940點，跌75點，國指最新報6378點，科指最新報4112點，跌17點。

阿里（9988）轉升兼收復90元關，最新報90.95元，升1.4%。

【13:43】

港股跌幅在午後收窄，恒指最新報18828點，跌186點，國指跌68點，報6331點，科指跌61點，報4068點。

內險股下跌，國壽（2628）跌4.3%，平保（2318）跌1.9%，中國太平（0966）瀉6%，新華保險（1336）跌2%，太保（2601）跌1.8%。

【12:30】

港股延續上日跌勢，半日跌233點，報18782點，國指跌83點，報6316點，科指跌70點，報4058點，成交額為549億元。

信義光能（0968）跌5.1%，為半日跌幅最大藍籌股，中午收市報8.01元。信義玻璃（0868）跌2.9%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.9%，騰訊（0700）跌2.1%，美團（3690）跌2.4%，京東（9618）跌2.2%。

銀行股方面，滙豐（0005）升不足0.1%，東亞（0023）升0.3%。

【11:24】

港股跌幅今早一度超過300點，最新報18768點，跌246點，國指跌93點，報6306點，科指跌80點，報4048點。

信義光能（0968）跌5.1%，百度（9888）跌4.2%，國壽（2628）及申洲（2313）均跌4%。

【10:04】

港股跌勢加劇，最新報18744點，跌270點，國指跌102點，報6297點，科指跌92點，報4036點。

信義光能（0968）跌4.6%，百度（9888）跌3.9%，中升（0881）跌3.6%，國壽（2628）跌3.3%，李寧（2331）跌3.1%，申洲（2313）跌3%。

【09:25】

恒指最新報18826點，跌穿10天線（18862點）低開189點，國指最新報6323點，低開76點，科指最新報4064點，低開64點。

阿里（9988）跌1.3%，騰訊（0700）跌1.7%，美團（3690）跌2.8%，小米（1810）低開2.5%，京東（9618）跌2.2%。

內房股方面，龍湖（0960）跌0.4%，碧桂園（2007）低開0.7%。

滙豐（0005）逆市高開，最新報63.2元，高開0.4%。