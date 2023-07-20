內房物管股彈升　ATMX上揚　港股半日高收漲49點｜持續更新

美國三大指數於周三（19日）延續上日升勢，其中道指更連升第8日，重上35000點。不過亞太區股市今日（20日）偏軟，日本股市早段跌逾200點。



【12:17】

港股反彈並暫時收復19000點大關，成交額近600億元。

恒指最新報19001點，升49點，國指升26點，報6407點，科指跌11點，報4103點，成交額為590億元。

內房股上揚，龍湖（0960）升4.3%，中午收市報16.52元，融創（1516）升2.4%，中海外（0688）升3.1%，潤地（1109）升2.7%。

物管股亦上揚，碧桂園服務（6098）升5.5%，融創服務（1516）升4.3%，雅生活服務（3319）升2.7%，中海物業（2669）升1.5%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.4%，騰訊（0700）升0.7%，美團（3690）升0.5%，京東（9618）升0.7%。

中資電訊股獲追捧，中移動（0941）升1.1%，中電信（0728）升2.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.2%，友邦（1299）跌1.8%。

【11:18】

有傳內地擬放寬一線城市限購政策，內房股上揚，龍湖（0960）升4.8%，報16.6元，碧桂園（2007）升5.7%，中海外（0688）升3.3%，融創（1918）升3.3%。

恒指最新報19013點，升61點，國指升29點，報6411點，科指跌12點，報4102點。

【10:41】

舜宇（2382）昨日盈警預料今年上半年盈利按年跌65%至70%，股價曾低見66.3元，最新報67.25元，瀉13.8%。其他手機設備股方面，瑞聲（2018）跌6%，丘鈦（1478）跌2.5%。

港股跌幅收窄，恒指最新報19020點，升67點，國指30點，報6411點，科指跌14點，報4100點。

【09:36】

恒指升幅擴大，最新報19157點，升205點，國指升84點，報6455點，科指升44點，報4159點。

騰訊（0700）升1.9%，報339.2元；阿里（9988）升1.3%，美團（3690）升2.4%，京東（9618）升1.5%，快手（1024）升2.4%。

【09:25】

恒指最新報19003點，高開50點，國指最新報6405點，高開23點，科指最新報4132點，高開17點。

騰訊（0700）最新報336元，高開0.9%，阿里（9988）最新報90.4元，高開不足0.1%，美團（3690）最新報128.8元，高開0.9%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報63.5元，高開0.4%。

內險股方面，國壽（2628）最新報11.64元，平開，太平（0966）最新報7.5元，平開。