內房股抽升　龍湖飆近半成　傳內地擬放寬一線城市限購｜持續更新

美國三大指數於周三（19日）延續上日升勢，其中道指更連升第8日，重上35000點。不過亞太區股市今日（20日）偏軟，日本股市早段跌逾200點。



【11:18】

有傳內地擬放寬一線城市限購政策，內房股上揚，龍湖（0960）升4.8%，報16.6元，碧桂園（2007）升5.7%，中海外（0688）升3.3%，融創（1918）升3.3%。

恒指最新報19013點，升61點，國指升29點，報6411點，科指跌12點，報4102點。

【10:41】

舜宇（2382）昨日盈警預料今年上半年盈利按年跌65%至70%，股價曾低見66.3元，最新報67.25元，瀉13.8%。其他手機設備股方面，瑞聲（2018）跌6%，丘鈦（1478）跌2.5%。

港股跌幅收窄，恒指最新報19020點，升67點，國指30點，報6411點，科指跌14點，報4100點。

【09:36】

恒指升幅擴大，最新報19157點，升205點，國指升84點，報6455點，科指升44點，報4159點。

騰訊（0700）升1.9%，報339.2元；阿里（9988）升1.3%，美團（3690）升2.4%，京東（9618）升1.5%，快手（1024）升2.4%。

【09:25】

恒指最新報19003點，高開50點，國指最新報6405點，高開23點，科指最新報4132點，高開17點。

騰訊（0700）最新報336元，高開0.9%，阿里（9988）最新報90.4元，高開不足0.1%，美團（3690）最新報128.8元，高開0.9%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報63.5元，高開0.4%。

內險股方面，國壽（2628）最新報11.64元，平開，太平（0966）最新報7.5元，平開。