政府指6月本港通脹按年升1.9%　外出用膳及外賣升3.9%

統計處今日（20日）公布6月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，6月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.9%，較5月份的相應升幅（2%）略低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在6月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.7%，亦較5月份（1.8%）略低。



經季節性調整的綜合消費物價指數，截至6月止的3個月的平均每月升幅為0.1%，與截至5月止的3個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.1%及0.2%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在6月份的按年升幅分別為2.1%、1.9%及1.8%，而5月份的相應升幅則分別為2.2%、1.9%及2.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在6月份的按年升幅分別為1.8%、1.6%及1.6%，在5月份的升幅則分別為1.9%、1.6%及1.8%。

經動節性調甲類CPI按年升2.1%

經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至6月止的3個月的平均每月升幅均為0.1%，而截至5月止的3個月的相應升幅分別為0.1%、0.1%及0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至6月止的3個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月升幅均為0.1%，而截至5月止的3個月的相應升幅則均為0.2%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在6月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升18.7%）、電力、燃氣及水（上升13.3%）、衣履（上升5.7%）、外出用膳及外賣（上升3.9%）、雜項服務（上升2.5%）、雜項物品（上升2.3%）、交通（上升1.3%）、住屋（上升0.6%）和基本食品（上升0.1%）。

另一方面，綜合消費物價指數在6月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌3.7%）。

以今年上半年合計，綜合消費物價指數較一年前同期上升2.%。甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.1%、1.9%及2.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.8%、1.9%、1.7%及1.8%。

政府指通脹維持溫和水平

政府發言人表示，6月份基本消費物價通脹維持在溫和水平。能源相關項目價格整體上按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會持續溫和。外圍價格壓力或會進一步減退。本地營商成本則可能會隨着經濟復蘇而面對一些上升壓力，但在短期內料會大致維持溫和。政府會繼續留意情況。