《常州日報》指出有銀行同意降存量房貸利率　其後刪除

隨著內地新增房貸利率不斷下調，市場關於存量房貸利率下調期待較高。有消息稱，部分國有大行已經下調存量房貸利率的消息，唯多家國有大行工作人員均表示暫未收到相關文件及通知。不過，常州日報在微信公眾號發報稱，已有貸款人與銀行就存量房貸利率進行溝通，也有銀行同意下調存量房貸利率。



報道引述江蘇常州市某股份制銀行工作人員稱，該市商業銀行還未就存量房貸利率出台統一的指導文件和具體細則，但已經有一些貸款人與貸款銀行就存量房貸利率進行了溝通，也有銀行同意下調存量房貸利率。

報道稱，銀行本身沒有動力調整存量房貸，但由於今年以來提前還貸和轉貸的群體大幅增加，對於銀行來說，利潤變薄總歸比沒有利潤要好。很多銀行設置了允許調整還款方式，可以將等額本息換成等額本金，這個操作可以節省大筆利息。

人行貨幣政策司司長鄒瀾上周五表示，支持和鼓勵商業銀行與借款人自主協商變更合同約定，用新發放貸款置換原來的存量貸款。此番表述一出，令購房者對於存量房貸利率下調的呼聲再起。

不過其後《常州日報》刪除「有銀行同意下調存量房貸利率」表述。另有媒體向常州市部份銀行查詢，均表示未有接到總行調整存量房貸利率通知。