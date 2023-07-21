內地股市疲弱　日股低收跌150點　港股力保萬九關｜持續更新

美國股市於周四（20日）走勢個別，其中道指連升9日，納指則受到Tesla等科技急瀉而下挫逾2%。亞太區股市今日（21日）早段走勢疲弱，日股跌近200點，韓股跌0.7%。商品市場方面，油價及金價早段均上揚。



【15:17】

內地股市低收，上證收市報3167點，跌1點，深成收市報10810點，跌6點，滬深300指數收市報3821點，跌1點，創業板收市報2163點，升7點。

亞太區股市方面，日股跌150點，報32314點，韓股升9點，報2609點。

港股方面，恒指最新報19033點，升105點，國指升38點，報6402點，科指升26點，報4089點。

【13:32】

港股升幅午後收窄，最新報19006點，升78點，國指升27點，報6391點，科指升24點，報4087點。

內房股及物管股弱勢，碧桂園（2007）跌4.8%，碧桂園服務（6098）跌2.8%。

【12:22】

港股半日揚逾百點，其中恒生銀行（0011）罕有地升逾3%。

恒指最新報19064點，升136點，國指升49點，報6413點，科指升44點，報4107點，成交額為448億元。

醫藥股今早上揚，中生製藥（0011）升2.3%，翰森製藥（3692）﹑石藥（1093）及藥明生物（2269）均升2.2%。

銀行股亦上揚，除卻恒生外，滙豐（0005）升0.8%，渣打升0.1%，中銀（2388）升1.3%。

汽車股方面，比亞迪（1211）逆市跌0.2%，理想汽車（2015）升0.9%。

【11:07】

港股升幅曾擴大至逾200點，最新報19125點，升197點，國指升73點，報6437點，科指升57點，報4121點。

阿里健康（0241）升3.6%，中生製藥（1177）升3.2%，海底撈（6862）升2.9%。

【10:14】

港股轉升兼收復19000點關，恒指最新報19059點，升130點，國指升54點，報6418點，科指升49點，報4113點。

醫藥股上揚，中生製藥（1177）升1.7%，翰森製藥（3692）升1.1%。

科技股方面，小米（1810）及阿里（9988）升1.1%。

商湯（0020）一度低見1.61元，股價突然抽升，曾高見1.84元，最新報1.81元，升7.1%，成交額為23.17億元。

【09:26】

恒指最新報18918點，低開9點，國指最新報6362點，低開2點，科指最新報4068點，高開4點。

阿里（9988）平開，報89.5元，騰訊（0700）平開，美團（3690）低開0.6%，商湯（0020）錄18.4億元成交，低開3%，報1.64元。

滙豐（0005）升勢未止，最新報64元，高開0.3%，友邦（1299）低開0.2%。

其他藍籌股方面，安踏（2020）低開0.8%，昨日急瀉近14%的舜宇（2382），今早輕微高開0.1%。