全球首個DOT標準3+2 STO技術　予Web5及虛擬資產發展契機｜聶振邦

自國家「十四五」規劃明確支持香港建設成為國際創新科技中心，港府陸續推出多項措施推動Web 3、虛擬資產和智能城市的健康發展，帶動市場對數碼資產驗證的需求增加。作為業內領導者之一，領尖企業基於其首創的數碼擁有權代幣（Digital Ownership Token，DOT）技術推出「全球首個DOT標準3+2證券代幣發行（Security Token Offering，STO），下稱『DOT 標準 3+2 STO』」，為 Web 5 （Web 2的中心化網際網絡 + Web 3的去中心化網絡、自治權和以擁有權為中心的原則）及虛擬資產帶來重大發展，成為行業佳話，並取得客戶的認同及支持。

領尖企業首創的DOT有別於其他數碼代幣。DOT採用區塊鏈技術鑄入法律文件及智能合約，清晰地記錄資產的擁有權及使用權，使其代表獨一無二的實體及/或數碼資產。DOT為資產持有人建立穩健的「憑證」，輕易有效地解決實體或數碼資產驗證的難題。DOT 以區塊鏈或其他分散式賬本技術 （Distributed Ledger Technology，DLT）創建，更能在不同領域及範疇上使用，例如任何的知識產權、地產樓宇及會員證明等。

「DOT 標準 3+2 STO」提高確定性、效率和安全性

是次發布的「DOT 標準 3+2 STO」是以DOT標準將債券文件連同其相應的智能合約鑄入債券證券代幣中，使代幣本身成為證券，讓代幣持有人能直接持有及操控證券，大大提升證券代幣的確認性、安全性、效率和透明度。同時，DOT消除了對第三方託管人持有證券的需求，並降低與傳統證券託管相關的風險。領尖企業憑藉DOT標準STO為債券發行提供更高效、安全及具成本效益的先進替代方案。

該 STO 除了使用DOT標準，「3+2 STO」包括3項專業審計（即證券代幣、法律及監管審計）及2份意見書（即法律及監管意見書），完全合法合規，更為證券代幣帶來更高的確定性和安全性。「DOT 標準 3+2 STO」真正實現和證明區塊鏈和智能合約技術，證券所有權的清晰記錄有效地保障投資者利益，為資本市場提供更安全、高效及透明的創新發售模式。

首創DOT技術創新債券市場最前端

據了解，領尖企業獨有「全球首個DOT標準3+2 STO」技術受到客戶支持及認同。在港上市的中國信息科技（8178，下稱CITD）早前便採用了領尖企業的首創DOT技術支援發行債券，上周完成發行債券，而債劵本金總額為1億元。債券使用分散式賬本技術 （Distributed ledger Technology，DLT）作為替代紙張的工具發行，應用DOT標準。這項技術為債券證券代幣持有人提供更高的效率、安全性和透明度，更具成本效益地產生資本，同時也降低了與傳統證券託管相關的風險。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。