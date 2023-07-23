三大央行議息會　加美超級季績期　吃瓜指數卻不如一事件｜伽羅華

上周四北京發布促進民營經濟31條意見（下稱《意見》），冀為內地弱過藥煲的經濟注入活水，但吃瓜群眾對《意見》的關注程度似乎遠遠不如秦傅失踪事件。以往這類由中央頒發的紅頭級數文件都會被華爾街大行視為大龍鳳，但今次不要說美股，就是連中港股市的一點漣漪也泛不起來。

據中國外事辦主任王毅向美國國務卿布林肯透露，外交部長秦剛正抱恙休息，布林肯於6月訪華時曾邀請秦剛訪美，秦當時也答應將在方便時成行，所以，當聽到秦有健康問題，布的回應是希望早日與秦會面，以緩解雙方緊張的關係，這對臨近總統大選及忙於理順經濟的美方固然重要，對解決經濟失衡、青年高失業率問題的中國更是刻不容緩，否則不會勞煩年過百旬、對美國政壇影響已有些過時的基辛格來華一遊，借此喚起大家對中美關係如魚得水的回憶。

回到經濟的正經話題，未來兩周其實不乏國際財金大事，包括美國大科技股業績期、日歐美央行議息會議，這些大事的吃瓜群眾指數雖不及秦傅事件，但也對環球股市及經濟有舉足輕舉的影響。

周一（24日）是納指100重整權重（rebalancing）的生效日。每逢納指100內權重超過4.5%的公司，合計起來的權重達48%時，納斯達克便會將這些權重股下調至40%，按Refinitiv數據計算，包括微軟、蘋果公司、Nvidia、Amazon、Alphabet（Google母企）、Tesla及Meta（FB母企）等七小福整體權重下調到38.5%，上述個股權重降幅介乎1至1.8%。

美國企業正在公布季績，已公布業績的企業當中，75%標普指數成份股業績優於預期。：（REUTERS/Carlo Allegri//File Photo）

約75%已公布季績標指股超市場預期

簡言之，近日出現資金從大科技股輪換至其他板塊的情況，主要受重整權重的影響，預期大科技股價表現將持續受壓、甚至回調，但對包含傳統經濟板塊的標指影響較細。

未來兩周，大型科技股季度業績陸續登場，繼上周Tesla季績後，微軟與Amazon的季績分別於周二及周三發布，下周則有蘋果公司。迄今為止，已公布季績的標指成份股約有75%優於預期，但較之前兩年平均有80%來得遜色，顯然市場已消化大科技股業績做好的消息，反而周三（26日）美聯儲議息會最為矚目，無論主席鮑威爾發表甚麼樣的言論，市場都視之為今輪加息期最後一次加息，預計加25點子至5.5厘，所以香港銀債提供5厘回報保證確是不錯，因為近期不少港銀的存款息均在4厘或以下。

今年以來，日股成為國際投資者聚焦的股市之一，日本貨幣政策自然受到高度關注。上周五該國公布6月核心通脹為3.3%，連續15個月高於官方指標2%。據接近日央行的消息稱，該行傾向於本周五（28日）議息會維持債券孳息率曲線（YCC）不變的決定。消息解釋，今輪通脹屬暫時性，有可能已達高峰，故維持全年1.8%的通脹預測，央行希望審視更多數據，確保薪酬和通脹持續上升後，才決定是否調整已實施逾二十年的超寬鬆貨幣政策。

日本央行將於7月28日公布議息結果，有報道指央行傾向按兵不動，維持現有孳息曲線控制（YCC）措施。（資料圖片）

擔心日通脹失控 重蹈美息勁加覆轍

消息一出，日圓匯價應聲跌至141.7兌1美元水平，每百日圓兌港元跌至5.51水平，日經指數也連跌兩日至32304點，累跌1.8%。弱日圓對遊日人士是換匯良機，但投資者更擔心日央行對當地經濟的了解落後形勢，當地通脹已連續15個月高於2%，但官方仍維持全年1.8%的通脹目標，較市場共識的2.73％低約一個百分點，這令人想起聯儲局主席鮑威爾於2021年底戲稱通脹僅為暫時性（transitory）的一幕，隨後俄烏戰爭推升歐美通脹至40年以來高位，令股市投資者飽受一年勁加5厘的煎熬。

日圓是傳統資金的避風港，一則日本超寬鬆貨幣政策造就日圓成為全球套息交易的源頭活水，拋日圓換美元或歐元已成對沖基金常規性的操作，就是日本大型壽險企業也長年將日圓換匯投資海外資產。數據顯示，7月初不少金融機構仍然押注日圓兌美元見150，兌歐元也一度創下15年來單日最大跌幅。

二是日央行制定貨幣政策不輕易改變，其政策有很高的可預測性，所以空日圓的套息交易被視為低風險操作。不過，市場擔心的是日央行對其經濟復甦過於審慎，今年日本年度工資談判「春鬥」要求加薪4.5%，最終豐田等大企同意加薪3.8%，幅度為九十年代以來最高，弱日圓亦加快當地旅遊業的興旺，大大紓緩日本的貿易逆差，若然通脹以出乎央行預期的速度上升，日本上調利率所帶來的混亂，可能較美國大幅加息更令投資者措手不及。

理論上，日圓升值，套息交易回報會更豐厚，然而，近期長線投資者傾向日本或有需要調整其超寬鬆的貨幣政策，讓金融機構逐步減低套息交易的風險，否則日圓急劇波動，不但影響日本金融機構的財政，連帶日歐美股市也會受到波及。

滙豐股價近期處於強勢，外界正關注會否觸及70元水平。（資料圖片）

滙控能否破70港元 讓我們拭目以待

雖然近月港股乏善可陳，恒指只能在萬九關上落爭持，但滙控與渣打兩隻英資銀行股卻成為淡市奇葩，兩者分別於下周二（8月1日）及本周五（28日）公布中期業績，滙控股價近日屢試高位，周五收64.3港元，過去一年累升33%，目前市帳率已達0.89倍，渣打市帳率則僅為0.62倍，滙控大股東平保一直游說該行派高息，而今年初傳出阿布扎比第一銀行有意收購渣打便再無動靜，看來與中東資金在瑞信一役輸了血本有關，致令滙控股價今年大部分時間跑贏渣打。

在云云國際銀行股中，市帳率將近1倍已經是中上之選，摩根大通是全球管理最穩健的銀行，是美國金融危機的接盤俠，它市帳率高見1.58倍，美銀與富國銀行分別為0.99倍及1.1倍，其餘美國中大型銀行市帳率均僅0.6倍或以下，究竟滙控能否穿70港元？就讓我們wait and see。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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