內地官媒：加大力度穩樓市　保交樓仍為重要任務

內地經濟疫後復甦乏力，市場期望中央會出招救市，特別是透過提振內房市場來帶動消費投資等信心，上周一度傳出將鬆綁一線城市房貸限制。中國官方媒體《經濟日報》發文稱，應進一步採取積極措施，釋放金融支持等政策效能，提振購房者及房企信心，促進房地產市場持續企穩回升。同時，加大力度穩樓市並增信心，保交樓仍是當前和今後一個時期各地政府和房企的重要任務。

這篇署名為金觀平的評論文章稱，在過去市場過熱階段出台的政策還有邊際優化空間，各地各部門應繼續因城施策，提高政策精準度，更好支持剛性和改善性住房需求。

文章指出，千方百計保交樓，才能維護購房者合法權益，增強各方對房地產市場的信心，從而實現良性循環。金融支持政策對當前保交樓和市場企穩回升至關重要，應將已經出台的政策落實到位，滿足房地產企業合理融資需求。

而事實上，今年上半年房地產主要指標相較去年全年均有所改善。文章指出，市場逐步呈現企穩態勢，但總體上還處於調整階段，行業還面臨不少困難。隨着經濟恢復向好，以及促進房地產健康發展政策持續顯效，市場將逐步走穩。從中長期來看，中國房地產市場正從過去的高速發展轉向平穩發展，這是由市場發展階段變化和市場供求關係調整決定的。