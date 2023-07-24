港大博士倡港企推共創消費券　稱淘寶電商模式已成過去式

隨著科技發展的進步，內地的電子商務千變萬化，當中的業務模式更是層出不窮。相信不少港人亦接觸或者聽聞過阿里巴巴﹙9988﹚旗下淘寶電商，港大經管學院市場學助理教授莊夢舟博士指出，內地的電商早已轉型做直播帶貨（C2C），他更將現時的淘寶比喻為香港的街市，已成「傳統」。

另一邊廂，香港消費習慣偏好於實體商店，對此，莊夢舟提倡本港企業可推出共創消費券，在操作上需邀請朋友完成線上指定任務後便可共獲商家的消費券，從中可增加互動。「透過一起在線上做活動，可以linkup朋友一起出去吃飯、共享有消費券的體驗。」

莊夢舟提倡本港企業可推出共創消費券、﹙資料圖片﹚

籲港企業推出共創消費券

據《新華社》報道，國務院總理李強早前召開平台座談會發表平台經濟大有可為，冀企業持續推動創新突破，更好賦能實體經濟發展。對此，莊夢舟看好香港企業能夠推動共創消費券計畫，他認為香港地方相對較小，計劃受歡迎程度亦會較高。

他指出，現時香港商家傾向派發傳單或在Facebook、Instagram社交平台上，以傳統形式直接向大眾發放優惠券，對此他提出，該企業可以開發屬於自己的APP（應用程式）並透過社交媒體宣傳邀請朋友一起在程式上完成小遊戲等互動贏得消費券，從而促使朋友共同到店用消費券消費。此外，他指出平台的創造能夠增加消費者與商家的互動性，拉近兩者的距離。

分析指電商消費模式早已轉型，由從前的傳統搜索電商（如淘寶天貓）已變成直播電商。（視覺中國）

內地淘寶電商已成「傳統」

至於在內地的平台經濟，莊夢舟表示電商消費模式亦早已轉型，由從前的傳統搜索電商（如淘寶天貓）已變成直播電商。他解釋，直播電商是由直播中的主播帶貨推銷產品，希望能以消費者的角度出發，增加彼此的溝通，更加加拉近雙方的距離。

「從前商家和消費者都是單線聯繫，商家沒辦法直接打入消費者。」他續指出，現時內地的電商已變得社群化，由之前的商家對買家（B2C），已變成買家對買家（C2C）

港有潛質發展平台經濟

莊夢舟坦言香港在平台經濟的發展上比較少，但他認為本港的基礎並不弱，亦能有望發展。惟尚欠缺完善的商品供應鏈和運輸系統。他指出本港政府善於利用社交媒體，在當中亦投入了大量資金做推廣，亦觀察到在社交平台上有商家做商品宣傳。

他認為現時需要本港的企業去發掘商機，並認為香港在平台經濟上有很大的發展潛力。