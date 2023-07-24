碧服及龍湖瀉1成或以上　ATM偏軟　港股半日跌266點｜持續更新

上周五（21日）美國股市走勢個別，最終道指輕微高收，反映科技股走勢的納指則輕微回落。亞太區股市今日（24日）早段上揚，其中日本股市抽升逾400點。商品市場方面，油價及金價於亞洲交易時段輕微回落。



【12:32】

港股再次失守19000點，其中內房及物管股成為投資者沽貨對象。

恒指中午收市報18808點，跌266點，國指跌85點，報6329點，科指跌56點，報4047點，成交額約為428億元。

物管股今早受壓，其中遭到大行劈價降級的碧桂園服務（6098），中午收市報7.62元，瀉15.5%，融創服務（1516）跌3.8%，世茂服務（0873）跌6.1%，華潤萬象（1209）跌2.9%。

內房股同樣下挫，龍湖（0960）跌10%，碧桂園（2007）跌5.8%，中海外（0688）跌2.8%，融創（1918）跌5.8%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.1%，騰訊（0700）跌1.6%，美團（3690）跌1.7%，京東（9618）跌2.1%。

銀行股方面，滙豐（0005）跌0.5%，恒生（0011）跌1%。

【11:42】

內房及物管股成為投資者沽貨對象，碧服（6098）瀉15.1%，龍湖（0960）跌9.7%。

恒指最新報18790點，跌284點，國指跌93點，報6321點，科指跌63點，報4041點。

【10:06】

港股維持逾200點跌幅，最新報18861點，跌214點，國指跌62點，報6352點，科指最新報4068點，跌35點。

碧桂園服務（6098）﹑中信（0267）﹑九倉置業（1997）﹑龍湖（0960）及恒隆（0101）均跌逾3%。

【09:44】

碧桂園服務（6098）遭到摩根大通將目標價劈至6.7元，受消息拖累碧服股價瀉6.6%，最新報8.42元，華潤萬象（1209）跌1.6%，融創服務（1516）跌1.4%。

內房股方面，碧桂園（2007）跌2.9%，龍湖（0960）跌4.3%。

恒指最新報18820點，跌254點，科指跌55點，報4048點，國指跌81點，報6333點。

【09:25】

恒指最新報18867點，低開207點，國指最新報6343點，低開71點，科指最新報4041點，低開62點。

阿里（9988）最新報90元，低開1.4%，騰訊（0700）低開1.3%，美團（3690）低開2%。

銀行股方面，恒生（0011）低開不足0.1%，母行滙豐（0005）暫時終止連日升勢，最新報64元，低開0.5%。中銀（2388）最新報23元，低開1.3%。

瑞聲（2018）發盈警，最新報16.96元，低開3.1%，舜宇（2382）最新報65.85元，低開3%。