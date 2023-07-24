金管局據報年底前啟用銀行間客戶數據分享平台　冀銀行集體簽約

金管局推動銀行與銀行間開放應用程式介面（開放API）定出4個階段，理論上已全實施，但真正使用的個案有限，尤其市場關注第3階段開放，即獲客戶授權下，銀行之間可分享該客戶在其他銀行的賬戶資料，目前進展緩慢，因傳輸操作尚待改善。有市場消息稱，金管局期望業界在9月之前能夠解決這些問題，爭取今年底前，正式啟用銀行間客戶數據分享平台。

開放API要真正普及使用， 還有一個關鍵是銀行間能透過一份認可的主體協議，一次過集體簽約，而現時做法主要是靠銀行之間，按商業原則締結雙邊服務協議，以致進展太慢。據悉，當局正推動業界議定一份主體協議，讓所有參與開放API框架的銀行共同締結，內容涵蓋標準化條款及客戶授權同意的合規認證等。

金管局發言人表示，正與銀公及28間開放API參與銀行，探討在客戶授權下，銀行傳輸賬戶資料的可行性，當中包括處理銀行之間權責和資料傳輸技術等議題，目前仍在研究階段，如有進一步資料將適時公布。該局指出，自去年起，大部分銀行已完成實施4個階段開放API，預期使用開放API的應用程式會陸續增加。

參與開放API的28間銀行，包括3間發鈔銀行、中小型銀行及虛擬銀行。消息透露，當中19間銀行參與了6月的測試，並透過銀公旗下工作小組，羅列測試期間遇到的技術難題。