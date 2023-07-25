內房物管股反彈　龍湖及碧服均飆2成　恒指升571點｜持續更新

中共中央政治局於周一（24日）舉行會議，部署下半年經濟工作，同時歐美最新公布的經濟數據遜預期，讓市場人士憧憬歐美央行的加息周期將屆尾聲。有關消息推動美股保持升勢，道指連升11日，升183點收市。恒指夜期更升逾500點。不過亞太區股市今早表現平平，日股早段跌逾百點。



【10:31】

內房股及物管股今日全線反彈，龍湖（0960）飆升22.5%，碧桂園服務（6098）升20.9%，碧桂園（2007）升15.9%，中海外（0688）及潤地（1109）均飆近1成。

科技股亦有好表現，百度（9888）升6.4%，京東（9618）升5.9%。

恒指升571點，報19239點，國指升245點，報6516點，科指升177點，報4192點。

【09:41】

恒指升幅擴大至600點，最新報19262點，升594點，國指升259點，報6530點，科指升200點，報4215點。

車股上揚，理想（2015）升6.2%；體育用品股同樣上揚，安踏（2020）升6.3%，海爾智家（6690）升4.8%。

【09:25】

恒指最新報19172點，高開504點，國指跌最新報6479點，高開208點，科指最新報4191點，高開176點。

科技股今早普遍上揚，阿里（9988）高開5%，騰訊（0700）高開3.7%，美團（3690）高開4.8%。

內房股今早反彈，碧桂園（2007）高開11.1%，龍湖（0960）高開14.9%，融創（1918）高開7.1%。

物管股同樣上揚，碧桂園服務（6098）高開12.7%，世茂服務（0873）高開4.4%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1%。