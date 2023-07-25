港股洗頹風勁升766點　成交增至1421億元　龍湖及碧服飆逾25%

中共中央政治局於周一（24日）舉行會議，部署下半年經濟工作，同時歐美最新公布的經濟數據遜預期，讓市場人士憧憬歐美央行的加息周期將屆尾聲。有關消息推動美股保持升勢，道指連升11日，升183點收市。恒指夜期更升逾500點。不過亞太區股市今早表現平平，日股早段跌逾百點。



【16:49】

港股今日一洗頹風，全日勁升逾700點，不單止收復19000點，更一口氣收復10天（19036點）﹑20天（18987點）﹑50天（19167點）及250天（19332點）平均線。

恒指收市報19434點，升766點，國指升333點，報6604點，科指升242點，報4257點，成交額急增至1,421億元。

昨日下挫的物管股，今日出現大反彈，其中急瀉近18%的碧桂園服務（6098）飆升26.5%，收市報9.37元，融創服務（1516）升15%，世茂服務（0873）升13.9%，雅生活（3319）升14.5%。

內房股同獲投資者追捧，龍湖（0960）升25.6%，收市報18.56元，碧桂園（2007）升18.3%，中海外（0688）升12.3%，潤地（1109）升10.6%。

內銀股方面，建行（0939）升3.7%，工行（1398）升2.8%，招行（3968）升10.6%，中行（3988）升3.3%。

內險股高收，平保（2318）升7.5%，國壽（2628）升8.2%，太保（2601）升6.9%。

科技股上揚，阿里（9988）升6.3%，騰訊（0700）升6.2%，美團（3690）升7.8%。

銀行股方面，滙豐（0005）升1.3%，恒生（0011）升1.9%。

【15:40】

內地股市高收，上證收市報3231點，升67點，深成指數收市報11021點，升273點，滬深300指數收市報3915點，升109點，創業板指數收市報2192點，升45點。

亞太區股市方面，日股跌43點，收市報32649點，韓股升7點，報2636點。

港股升幅擴大至逾800點，最新報19464點，升818點。

【13:27】

港股升幅維持約600點，恒指最新報19280點，升611點，國指升264點，報6535點，科指升193點，報4208點。

內險股表現強勁，平保（2318）升6.6%，國壽（2628）升6.4%，太保（2601）升4.9%，新華人壽（1336）升7.8%。

【12:29】

港股半日勁升近600點，並且收復19200點，成交額738億元。

內房股反彈，碧桂園（2007）升14.3%，龍湖（0960）升20.4%，中海外（0688）升10.3%，潤地（1109）升8.8%，雅居樂（3383）升12%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升20.5%，融創服務（1516）升11.5%，世茂服務（0873）升8.8%，雅生活（3319）升10.9%。

科技股同獲追捧，阿里（9988）升4.6%，騰訊（0700）升3.9%，美團（3690）升5.7%，小米（1810）升2.7%，京東（9618）升6.7%。

消費股方面，安踏（2020）升4.3%，李寧（2331）升4.8%，百威亞太（1876）升2.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.1%，恒生（0011）升1.5%。

【10:31】

內房股及物管股今日全線反彈，龍湖（0960）飆升22.5%，碧桂園服務（6098）升20.9%，碧桂園（2007）升15.9%，中海外（0688）及潤地（1109）均飆近1成。

科技股亦有好表現，百度（9888）升6.4%，京東（9618）升5.9%。

恒指升571點，報19239點，國指升245點，報6516點，科指升177點，報4192點。

【09:41】

恒指升幅擴大至600點，最新報19262點，升594點，國指升259點，報6530點，科指升200點，報4215點。

車股上揚，理想（2015）升6.2%；體育用品股同樣上揚，安踏（2020）升6.3%，海爾智家（6690）升4.8%。

【09:25】

恒指最新報19172點，高開504點，國指跌最新報6479點，高開208點，科指最新報4191點，高開176點。

科技股今早普遍上揚，阿里（9988）高開5%，騰訊（0700）高開3.7%，美團（3690）高開4.8%。

內房股今早反彈，碧桂園（2007）高開11.1%，龍湖（0960）高開14.9%，融創（1918）高開7.1%。

物管股同樣上揚，碧桂園服務（6098）高開12.7%，世茂服務（0873）高開4.4%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1%。