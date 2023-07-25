中央政治局會議「捉字蝨」　房策無提呢4字　保飯碗升至戰略高度

市場原預期7月底召開的中共中央政治局會議於昨日﹙24日﹚召開，由中共中央總書記習近平主持，以部署下半年經濟工作。

今年上半年，中國經濟復甦不似預期，即使去年低基數，次季GDP增長亦只有6.3%，低於路透社經濟學家預期的7.3%。因此，市場十分關注政治局會議如何分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。

整體而言，會議強調做好下半年經濟工作，堅持「穩中求進」的工作總基調，並加大宏觀政策調控力度，著力「擴大內需、提振信心、防範風險」，不斷「推動經濟運行持續好轉」。而針對個別焦點領域，會議落墨不同，字裡行間的「微言大義」，值得「捉字蝨」！

中央最新對就業取態調整至「提高到戰略高度」。﹙資料圖片﹚

就業︰提高到戰略高度

內地最新公布的6月青年失業率達21.3%，惹來廣泛關注，更有內媒引述北京大學副教授張丹丹研究指出，如果將約1,600萬名躺平、啃老等「不工作者」均視為失業，中國3月青年實際失業率最高上看46.5%，遠超官方當日公布的19.7%。

今次會議顯然也注意到這情況，對就業取態調整至「提高到戰略高度」，而不是與4月份政治局會議時所稱的「強化就業優先導向」。

會議明言，「適時調整優化房地產政策」，且沒有再提「房住不炒」。﹙資料圖片﹚

樓市︰無提「住房不炒」

除了就業，中央如何看內地樓市困局，也不容錯過。在今次會議前，昔日內房龍頭中國恒大﹙3333﹚交出震撼市場的「成績表」，過去兩年累計虧損5,820億元人民幣，去年底負債總額逾2.4萬億元人民幣。

恒大由「大到不能倒」變「負可敵國」，內房嚴冬未過。今次會議對房地產業的態度，亦有放鬆，由「做好保交樓、保民生、保穩定的工作」，改為「適時調整優化房地產政策」，且沒有再提「房住不炒」。

事實上，今次政治局會議首提「市場供求關係發生了重大變化」，明言要切實防範化解內房重點領域風險，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。

會議明言提及防範化解地方債風險。﹙資料圖片﹚

地方債︰提及防範化解風險

樓市困局，衝擊地方政府債務，其中貴州省政府發展研究中心日前罕見公開透露省地方債務嚴重，自己無能力消化。官方資料顯示，截至2022年11月，全國地方債務餘額為35萬億元人民幣。

會議明言提及防範化解地方債風險，但字眼已從「嚴控隱性債務」變成了「優化地方債務」，語調略為放鬆，還表示要「活躍資本市場，提振投資者信心」。翻查資料，會議過去極少提及資本市場，遑論「活躍資本市場」，意味或積極利用股債市場，化解地方債務風險。

瑞銀推算，中央今年餘下時間將釋出1.5萬億元人民幣地方政府專項債額度，按年大增逾倍，更可能把明年部分額度提前至今年第四季發放。

中央明言，強調要發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用。 (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

消費︰積極擴大國內需求

解決上述經濟痛點，會議亦有「搶攻」地方，強調要發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，包括提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等服務消費。

事實上，有別於以前僅稱刺激消費，會議要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，通過增加居民收入擴大消費。

建銀國際發表速評預計，後續「穩經濟、防風險、促轉型、提信心」，會有一攬子政策陸續出台。