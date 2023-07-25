北京市長與雷軍、張勇等座談　指行業領軍企業要發揮「鏈主」作用

《北京日報》報道，日前，北京市委副書記、市長殷勇分別與小米集團(1810)創始人、董事長兼首席執行官雷軍，阿里巴巴(9988)董事會主席兼首席執行官、阿里雲智能集團董事長兼首席執行官張勇，小馬智行科技首席執行官彭軍座談。

殷勇表示，當前，北京市牢牢把握高質量發展目標任務，堅持「五子」聯動服務和融入新發展格局，依託教育、科技、人才資源優勢，加快建設國際科技創新中心，圍繞服務國家科技自立自強，全力推進關鍵核心技術攻關，緊抓中關村先行先試改革機遇，大力營造一流創新生態。

他指，堅持創新鏈與產業鏈深度融合，加快構建更具國際競爭力的現代化產業體系，持續推動集成電路、生物醫藥、新能源汽車等高精尖產業發展，加快建設全球數字經濟標杆城市，做強新一代訊息技術、人工智能等數字產業集群，為經濟發展不斷提供新動能。今年上半年，北京經濟呈現企穩回升、不斷向好態勢，數字經濟發展提速，這些都將為企業在京發展帶來廣闊空間和巨大機遇。

殷勇又稱，民營經濟是推動首都高質量發展的重要力量，希望廣大民營科技企業積極融入北京國際科技創新中心建設，持續加大研發投入，開展關鍵核心技術攻關，形成更多國際領先的科技成果。堅守主業、做強實業，結合首都功能定位和需求布局高精尖項目，在智能製造、雲計算、人工智能、智能網聯汽車、機器人等前沿領域繼續發力，在北京推動高質量發展進程中發揮更大作用。

他表示，行業領軍企業要發揮「鏈主」作用，與高校科研院所聯合開展基礎理論研究和科研攻關，積極在京津冀區域強化協同創新和產業協作，引領帶動產業鏈上下游企業聯動發展，為深入推進京津冀協同發展貢獻更大力量。